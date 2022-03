Julian Assange nepochodil na britskom najvyššom súde so svojím odvolaním proti jeho vydaniu do USA

Zverejnil tajné vojenské dokumenty

14.3.2022 (Webnoviny.sk) - Britský najvyšší súd v pondelok zamietol odvolanie Juliana Assangea proti rozhodnutiu vydať ho do USA, kde čelí obvineniam zo špionáže. Informáciu priniesla agentúra The Associated Press.Vyšší súd v Londýne v januári povolil zakladateľovi portálu WikiLeaks odvolať sa voči svojmu skoršiemu rozhodnutiu a prípad postúpil najvyššiemu súdu.Assange pred viac ako desaťročím zverejnil na svojom portáli tajné americké vojenské dokumenty, za čo mu v Spojených štátoch hrozí dlhoročné väzenie.Pred viac ako rokom okresný súd v Londýne odmietol vydanie Assangea do USA na základe toho, že by vzhľadom na jeho zdravotný stav mohol v prísnych podmienkach amerického väzenia spáchať samovraždu.Americké úrady neskôr ubezpečovali, že Assange nebude vystavený najprísnejším opatreniam, ktoré by podľa jeho právnikov mohli ohroziť jeho telesné aj duševné zdravie.Vyšší súd minulý mesiac zvrátil rozhodnutie súdu nižšej inštancie s tým, že záruky zo strany USA sú dostatočné.Päťdesiatročný Assange je od roku 2019 v londýnskom väzení Belmarsh, kde skončil preto, že sa nedostavil na súd v inom prípade.Predtým strávil sedem rokov na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, kde žiadal o ochranu, aby ho nevydali do Švédska pre obvinenia zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia. Švédsko v roku 2019 od vyšetrovania v danom prípade upustilo.