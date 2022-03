Slovenskú informačnú službu prípad špionáže neprekvapuje, nikto zo zadržaných nie je jej príslušníkom

Vyhostili troch Rusov

Podplácať mal ruský diplomat

14.3.2022 - Slovenská informačná služba (SIS) v súvislosti s medializovaným zadržaním určitých osôb orgánmi činnými v trestnom konaní nemôže z dôvodu ochrany záujmu na účely trestného konania a ochrany utajovaných skutočností poskytnúť bližšie informácie.Uviedla to hovorkyňa SIS Simona Svítková s tým, že takýto prípad nie je pre spravodajskú službu nijako prekvapujúci.Zároveň dodala, že žiadna zo zadržaných osôb nie je v služobnom pomere k SIS. Slovenská informačná služba v tejto súvislosti informovala, že zabezpečovanie spravodajskej ochrany štátu aj pred najzávažnejšími činmi ohrozujúcimi jeho základy a bezpečnosť, vrátane nepriateľských aktivít cudzej moci, je jej najvyššou prioritou.Poukazujú aj na opatrenia súvisiace s uplatňovaním diplomatických prostriedkov a ďalších prostriedkov na ochranu suverenity Slovenskej republiky.Na základe vyhodnotenia slovenských spravodajských služieb Slovenská republika v pondelok rozhodla o vyhostení troch pracovníkov Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR za ich pôsobenie v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.Informovalo to tom ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí s tým, že uvedené osoby musia opustiť územie SR do 72 hodín.Denník N v pondelok napísal, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry zadržali minimálne tri osoby podozrivé zo špionáže pre Rusko, podplácať ich mal ruský diplomat. Ministerstvo obrany potvrdilo, že Vojenské spravodajstvo poskytlo kľúčové spravodajské informácie vrátane dôkazového materiálu orgánom činným v trestnom konaní v uvedenom prípade. Policajný zbor SR v tejto súvislosti oznámil, že o objasnenej trestnej činnosti vo veci vyzvedačstva a korupcie v súvislosti s Ruskou federáciou budú informovať na tlačovej konferencii v utorok 15. marca.