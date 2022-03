Ministerstvo vnútra upozorňuje na hrozbu podvodníkov pri pomoci utečencom z Ukrajiny

Zaregistrovali 11 verejných zbierok

Zákon sa na jednotlivcov nevzťahuje

14.3.2022 - Vojna na Ukrajine priniesla obrovskú vlnu solidarity, otvorila však priestor aj pre podvodníkov, ktorí sa môžu snažiť zneužiť nešťastie ľudí utekajúcich pred vojnou vo svoj prospech. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra SR . Rezort v tejto súvislosti pripomenul, že vykonávanie verejných zbierok sa na Slovensku riadi zákonom o verejných zbierkach.„Verejné zbierky, teda získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov, môžu vykonávať len zákonom určené právnické osoby. Podmienkou je, aby bola verejná zbierka oficiálne povolená," zdôrazňuje ministerstvo s tým, že v prípade celoslovenských zbierok robí zápis do registra práve ono.„Ak aspoň časť z čistého výnosu bude použitá mimo územia Slovenska, pred registráciou je potrebný aj súhlas Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR," uvádza rezort.Ministerstvo ďalej informuje, že od vypuknutia vojny na Ukrajine, teda od 24. februára, vydalo 11 rozhodnutí o registrácii verejnej zbierky, ktoré priamo súvisia so situáciou na Ukrajine.„Právoplatnosť nadobudlo šesť rozhodnutí. Verejnú zbierku môže totiž právnická osoba vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia," zdôraznil rezort.Na pomoc pre utečencov však môžu podľa ministerstva slúžiť aj už predtým existujúce zaregistrované zbierky, ktorých registrovaný všeobecne prospešný účel a územie použitia výnosu takýto druh pomoci umožňujú.Zároveň rezort vnútra pripomína, že zákon o verejných zbierkach sa nevzťahuje na výzvy jednotlivcov o finančnú alebo materiálnu pomoc.„V prípade, že fyzická osoba cez mail, sociálnu sieť alebo online systém darcovstva požiada verejne o pomoc pre seba alebo iných, je na vôli občanov, či takúto pomoc poskytnú," dodáva ministerstvo.