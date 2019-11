Juncker sa po operácii vrátil domov do Luxemburgu

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. novembra (TASR) - Dosluhujúci predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Junker sa vrátil domov do Luxemburgu po lekárskom zákroku v oblasti brušnej dutiny, pre ktorý bol vyše týždňa hospitalizovaný. Uviedla to v piatok v Bruseli hovorkyňa exekutívy EÚ Annika Breidthardtová.," uviedla hovorkyňa, ktorú citovala agentúra DPA.Juncker (64) absolvoval 11. novembra v nemocnici v Nemecku operáciu pre aneuryzmu aorty v oblasti brušnej dutiny, ktorou trpel. Aneuryzma je vypuklina v mieste oslabenia cievnej steny. Junckera teraz v úrade dočasne zastupuje prvý podpredseda EK Frans Timmermans.Šéf EK sa už v auguste podrobil operácii, pri ktorej mu odstránili žlčník. Operácia dopadla úspešne, no Juncker sa pre ňu nemohol zúčastniť na summite krajín G7 vo francúzskom meste Biarritz, ktorý prebiehal 24.-26. augusta. Bývalý luxemburský premiér trpí tiež zápalom sedacieho nervu (ischiasom). Ten mu prepukol po autonehode z roku 1989, po ktorej bol dva týždne v kóme.Junckerovo päťročné pôsobenie vo funkcii predsedu EK sa malo pôvodne skončiť 1. novembra. Nová komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej by sa však napokon mala ujať funkcie až od 1. decembra tohto roku.Poslanci Európskeho parlamentu totiž 16. októbra rozhodli o odklade začiatku fungovania novej Európskej komisie. Pôvodný časový scenár narazil na neochotu poslancov EP odobriť do funkcie komisárov kandidátov Francúzska, Maďarska a Rumunska.