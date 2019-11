ZSSK spúšťa nový web

Nový responzívny web ZSSK prináša mnohé technologické vylepšenia



Webová stránka prináša automatické informácie o otváracích hodinách aj aktuálne informácie o polohe a meškaní vlaku



22.11.2019 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa po predchádzajúcom verejnom testovaní do ostrej prevádzky novú internetovú stránku www.zssk.sk. Web je zostavený podľa dizajn manuálu národného dopravcu, prináša mnohé technologické vylepšenia, je responzívny a v neposlednom rade ním ZSSK odštartovala integrácie s inými systémami, ktoré budú pokračovať aj v ďalších fázach rozvoja stránky.Nová stránka je postavená na redakčnom systéme (CMS) Wordpress, ktorý bol komplexne prepracovaný na mieru podľa požiadaviek a kritérií ZSSK.prezradil Radoslav Štefánek, člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ZSSK.Nový web prináša niekoľko vylepšení, jednoduchšiu orientáciu, štandardizované a pohodlnejšie vyhľadávanie.upresnila Alena Mižiková, vedúca tímu rozvoja a správy webovej stránky.Najväčšiu časť pristupujúcich na web zssk.sk tvoria v súčasnosti ženy vo veku od 25 do 35 rokov a bolo nevyhnutné prispôsobiť jeho užívateľské rozhranie novým požiadavkám trhu.uviedol Milan Hric, riaditeľ sekcie digitalizácie a rozvoja systémov ZSSK.V súčasnosti navštívi stránku zssk.sk približne 650-tisíc unikátnych užívateľov mesačne, pre ktorých sú podľa štatistík najdôležitejšie informácie o vlakoch InterCity, o preprave bicyklov, zvierat a batožín, respektíve o bezplatnej preprave študentov.doplnil Hric.Nový web je plne prevádzkovaný na IT infraštruktúre ZSSK tak, aby jeho prevádzka bola bezpečná a web mohol čerpať dáta z prevádzkových a predajných informačných systémov a zároveň neohrozoval ich bezpečnosť.prezradil Ivo Zlámal, vedúci oddelenia bezpečnosti ICT a podporných prevádzkových IS.ZSSK pristúpilo aj k zmene preferencie domény, pričom www.zssk.sk sa stala hlavnou doménou, no užívatelia môžu naďalej používať aj doménu www.slovakrail.sk . V rámci zjednodušenia orientácie národný dopravca prispôsobil aj domény pre prístup do predajného systému IKVC (predaj.zssk.sk) a do zákazníckeho konta (konto.zssk.sk).Jedným z hlavných cieľov nového webu je dostať cestujúcich k všetkým potrebným informáciám na 3 kliknutia.dodal Hric.Konečná cena nového webu ZSSK je podstatne nižšia, ako bolo pôvodne plánované (pôvodná cena = 121 000 €), čo potvrdil aj Milan Hric:Publikácia nového webu si vyžaduje krátkodobé obmedzenie predajných služieb a výpadky starého webu www.slovakrail.sk . Práce sa začnú v piatok 22. 11. 2019 o 17:00, predpokladané ukončenie bude o 21:00 v rovnaký deň.