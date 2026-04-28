 24hod.sk    Tlačové správy

Jungheinrich žne úspechy: Trojnásobné Red Dot ocenenie a titul Superbrands potvrdzujú silu značky


autonomous mobile robots amr portfolio produktpalette achtung kaufmotiv adobestock_1702526666 als hintergrund_69322 do textu 676x461 28.4.2026 (SITA.sk) - Jungheinrich získal trojnásobné ocenenie Red Dot Design Award 2026 a titul Business Superbrands Slovakia 2026.


Potvrdzuje tak silu značky, inovácie a špičkový dizajn v intralogistike.

Nie je to len o technológiách, ale o dôvere, dizajne a dlhodobej kvalite. Jungheinrich si v roku 2026 pripísal hneď niekoľko prestížnych úspechov – od trojnásobného ocenenia Red Dot Design Award až po titul Business Superbrands Slovakia. Spoločnosť tak potvrdzuje, že patrí medzi lídrov, ktorí formujú budúcnosť intralogistiky nielen výkonom, ale aj silou značky.

Trojnásobný úspech na Red Dot Design Award


Jungheinrich sa opäť zaradil medzi najvýraznejších hráčov na poli produktového dizajnu. V prestížnej medzinárodnej súťaži Red Dot Design Award 2026 získal hneď tri ocenenia v kategórii Product Design.

Porotu zaujali:

  • reach truck ETV 216i,

  • autonómny mobilný robot EAE 212a,

  • ručne vedený paletový vozík AME 18.


Tieto produkty uspeli v silnej medzinárodnej konkurencii vďaka kombinácii moderného dizajnu, funkčnosti a orientácie na používateľa.

Dizajn, ktorý má zmysel


Ocenený reach truck ETV 216i vyniká kompaktnými rozmermi a plne integrovanou lítium-iónovou technológiou. Výsledkom je lepší výhľad z kabíny, vyššia manévrovateľnosť a komfortnejšie pracovné prostredie aj v stiesnených podmienkach.

Mobilný robot EAE 212a predstavuje budúcnosť automatizácie. Jeho čistý dizajn, intuitívna interakcia a schopnosť jednoduchej integrácie do existujúcich skladov z neho robia flexibilné riešenie pre moderné logistické prevádzky.

Trojicu ocenených uzatvára paletový vozík AME 18, ktorý spája robustnosť, kompaktnosť a jednoduché ovládanie. Práve táto kombinácia ho predurčuje na univerzálne využitie – od maloobchodu až po výrobu.

Silná značka potvrdená ocenením Superbrands


Úspech Jungheinrich sa však nekončí pri produktoch. Spoločnosť získala aj prestížne ocenenie Business Superbrands Slovakia 2026, ktoré potvrdzuje silu značky, dôveru zákazníkov a jej stabilnú pozíciu na trhu.

Tento titul udeľuje nezávislá odborná komisia značkám, ktoré vynikajú kvalitou, reputáciou a dlhodobou hodnotou. Pre Jungheinrich ide o jasný signál, že jeho stratégia založená na inováciách a orientácii na zákazníka prináša výsledky.

Inovácie, ktoré presahujú hranice segmentov


Ocenenia zároveň ukazujú, že Jungheinrich dokáže inovovať naprieč celým portfóliom - od manuálnych vozíkov cez elektrické riešenia až po autonómne roboty.

"Trojnásobné víťazstvo v Red Dot Award 2026 je pre nás výnimočným uznaním našej dizajnérskej expertízy naprieč rôznymi produktovými segmentmi – od manuálne ovládaných vozíkov až po autonómne riešenia," uviedol Till Muhl, vedúci priemyselného dizajnu v spoločnosti Jungheinrich.

"Našou ambíciou je spájať funkčnosť, udržateľnosť a orientáciu na používateľa v jasnom a modernom dizajne. Chcem poďakovať všetkým tímom, ktorých nasadenie a odhodlanie umožnili tento úspech," dodáva.

Potvrdenie smerovania do budúcnosti


Red Dot Award patrí medzi najprestížnejšie dizajnérske súťaže na svete a už od roku 1955 oceňuje produkty s výnimočnou kvalitou dizajnu. Spolu s ocenením Superbrands tak vytvára silný dôkaz, že Jungheinrich nielen drží krok s trendmi, ale ich aktívne udáva.

Rok 2026 tak pre spoločnosť nie je len o nových produktoch, ale najmä o potvrdení jej pozície medzi lídrami, ktorí formujú budúcnosť intralogistiky – inteligentnejšej, udržateľnejšej a viac orientovanej na človeka.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Jungheinrich žne úspechy: Trojnásobné Red Dot ocenenie a titul Superbrands potvrdzujú silu značky © SITA Všetky práva vyhradené.

Liberáli podávajú pre Pellegriniho banket podnet na NKÚ, Holečková poukázala na vzorec neefektívneho míňania peňazí – VIDEO

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 