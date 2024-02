3.2.2024 (SITA.sk) - Slovenskí tenisti postúpili prvýkrát do skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. V kvalifikačnom dueli vyhrali na antuke v Kraljeve nad domácim Srbskom 4:0. O rozhodujúci tretí bod sa zaslúžili Igor Zelenay s Lukášom Kleinom, ktorí v sobotňajšej štvorhre zdolali pár Nikola Čačič, Miomir Kecmanovič 7:6 (4), 6:3. Záverečný bod pridal Lukáš Pokorný, ktorý viedol nad Laslom Djerem 4:3, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie.Slováci položili základ úspechu už v úvodných piatkových dvojhrách. Klein zvíťazil nad Miomirom Kecmanovičom 7:6 (2), 6:2 a druhý bod pridal Alex Molčan po triumfe 4:6, 6:2, 6:0 nad Dušanom Lajovičom. V septembrovej skupinovej fáze finálového turnaja sa predstaví 16 tímov, ktoré rozdelia do štyroch skupín. Najlepšie dva z každej z nich postúpia do novembrovej vyraďovacej fázy v španielskej Malage.Slovensko dosiahlo na pôde Srbska jedno z najcennejších víťazstiev v daviscupovej histórii. Balkánsky tím bol vlani až v semifinále prestížnej súťaže, v ktorom nevyužil tri mečbaly. Napriek neúčasti svetovej jednotky Novaka Djokoviča bol v Kraljeve favoritom, no v hale Ibar ťahal po prvý raz za kratší koniec.Kapitán slovenského tímu Ľubomír Kurhajec zmenil zloženie deblového páru a namiesto pôvodne nominovaného Jozefa Kovalíka postavil k Zelenayovi singlistu Kleina. Slovenský tandem v prvom sete veľmi kvalitne returnoval, no dlho nedokázal premieňať brejkbaly. V piatom geme Klein prišiel o servis a Srbi sa po potvrdení brejku ujali vedenia 4:2. V ôsmom geme však slovenská dvojica využila v poradí dvanásty brejkbal, vyrovnala na 4:4 a o prvom sete napokon rozhodol tajbrejk. V ňom mali navrch Zelenay s Kleinom, ktorí za stavu 6:4 premenili prvý setbal. V druhom dejstve Slováci dvakrát zobrali Čačičovi podanie a šancu na zisk tretieho bodu už z rúk nepustili.Po premenenom mečbale zavládla v slovenskom tíme obrovská eufória. "Postúpiť na finálový turnaj je fantastický pocit. Prvý set bol veľmi ťažký, Srbi viedli, my sme nevyužili šance. V tajbrejku sme mali aj kúsok šťastia. Určite sa nám hralo ľahšie, keď sme viedli po prvom dni 2:0. Aj keby sme prehrali, nič sa nedeje. Srbi boli pod veľkým tlakom, boli krok od prehry," uviedol Klein.Zelenay bol nadšený, že na piaty pokus Slovákom vyšiel pokus kvalifikovať sa na finálový turnaj. "Konečne sa nám to podarilo. Antuka nie je môj ideálny povrch, ale bolo super, že Luki vyhral singla a bol rozohratý. Nevedeli sme využiť brejkbaly a stretnúť sa na returnoch. Podarilo sa nám však vyrovnať na 4:4, čo nás výrazne povzbudilo. Po premenenom mečbale som mal fantastické pocity, ktoré sa nedajú slovami opísať. Vyhrať v Srbsku je paráda," vyznal sa skúsený deblový špecialista.

Srbsko - SLOVENSKO 0:4



Miomir Kecmanovič - Lukáš Klein 6:7 (2), 2:6



Dušan Lajovič - Alex Molčan 6:4, 2:6, 0:6



Nikola Čačič, Kecmanovič - Igor Zelenay, Klein 6:7 (4), 3:6



Lukáš Pokorný - Laslo Djere 4:3 - skreč

Kurhajec považuje postup za míľnik, Troicki označil prehru za šokujúcu





Po rozprávkovej premiére vo funkcii kapitána slovenského daviscupového tímu neskrýval nadšenie. Ľubomír Kurhajec označil triumf 4:0 v Srbsku a postup do skupinovej fázy finálového turnaja za obrovský míľnik slovenského tenisu.



"Boli to pre mňa úžasné dva dni. Dosiahli sme najlepší výsledok v Davisovom pohári v novom formáte súťaže a zúročili kvalitnú prípravu. Chalani podali na antuke v Kraljeve maximálne výkony. V dnešnom debli sa ukázalo, že Lukáš Klein ide výkonnostne nahor. Od zápasu s Alexandrom Zverevom na Australian Open sa zasa niekam posunul. Dúfam, že sa postupne viac presadí aj na grandslamoch," uviedol Kurhajec, ktorý proti Srbsku nahradil na lavičke chorého Tibora Tótha.



Hoci Slováci viedli po úvodnom dni 2:0, Kurhajec očakával, že získať rozhodujúci tretí bod nebude jednoduché. "Treba byť dôsledný až do konca. Debl sa môže otočiť na jednej-dvoch loptičkách. Luki s Igorom nevyužili v prvom sete veľa brejkbalov, no napokon sa prejavila ich kvalita na returne. Finálový turnaj bude pre našich hráčov veľkou šancou zviditeľniť sa. Dúfam, že v skupinovej fáze niečo uhráme a zdoláme aspoň jedného súpera."



Srbský kapitán Viktor Troicki ťažko hľadal slová. "Treba povedať otvorene, že prehra so Slovenskom je šokujúca. Súperovi musím športovo zablahoželať k postupu na finálový turnaj. Lukáš Klein i Alex Molčan predviedli v Kraljeve veľmi bojovné výkony. Nechcem sa vyhovárať na to, že nám chýbal Novak Djokovič. Ani vlani nehral vo Valencii a napriek jeho absencii sme dokázali postúpiť do vyraďovacej časti v Malage."

Reakcie osobností po postupe slovenských tenistov do skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára.





Miloslav Mečíř, prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ): "Je to vynikajúce a chlapci nám všetkým urobili radosť. Pred zápasmi sme tomu až tak veľmi neverili, no, samozrejme, je to teraz o to príjemnejšie. Myslím si, že takýchto zápasov bolo viac. Niekedy sú sklamania, keď ideme do toho my ako favoriti. Je to veľká radosť, keď sa postúpi. Myslím si, že aj tie výkony, ktoré predviedli chlapci, boli výborné. Nečakali sme, že sa rozhodne už po štvorhre. Niečo podobné som zažil, keď sme boli v Juhoafrickej republike. Tiež sme čakali, že na tráve asi prehráme. Je to veľmi príjemné prekvapenie. Vyzdvihol by som však opäť výkony našich tenistov, lebo Lukáš Klein aj Alex Molčan hrali proti rebríčkovo vyššie postaveným hráčom a hrali výborne v oboch zápasoch. Dnes to vo štvorhre vyzeralo vyrovnane, tak 50 na 50, ale tým, že naši vyhrali tajbrejk v prvom sete, tak im narástli trochu krídla. Získali viac sebavedomia a je to príjemné a veľmi pekné. Veľmi sa z toho teším.".





Zdroj: SITA.sk - Slovenskí tenisti vedú v Davisovom pohári nad Srbmi, od postupu ich delí už len krok © SITA Všetky práva vyhradené.