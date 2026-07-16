Potrebujete predať auto? Dá sa to výhodne a navyše bez starostí

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Tagy: PR Predaj auta
AAA AUTO vybaví administratívu, preberá zodpovednosť a peniaze vyplatí ihneď. Predaj ojazdeného vozidla nemusí znamenať zdĺhavé hľadanie kupujúceho, neisté vyjednávanie o cene, ani ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - AAA AUTO vybaví administratívu, preberá zodpovednosť a peniaze vyplatí ihneď.
Predaj ojazdeného vozidla nemusí znamenať zdĺhavé hľadanie kupujúceho, neisté vyjednávanie o cene, ani vybavovanie celej komplikovanej administratívy. V AAA AUTO môžu motoristi svoje vozidlo predať rýchlo, bezpečne a s množstvom benefitov. Okrem bezplatného ocenenia vozidla získajú peniaze okamžite, spoločnosť za nich vybaví všetky formality a v prípade kúpy ďalšieho auta môžu získať bonus až do výšky 1 000 eur.
Rastúci záujem o jazdené vozidlá potvrdzujú aj tohtoročné výsledky skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Tá počas prvého polroka 2026 predala rekordných 56 866 vozidiel, čo je najviac za jej 34-ročnú históriu. Medziročný rast predajov pritom zaznamenala nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku. Vysoký dopyt po najrôznejších typoch a modeloch ojazdených automobilov v praxi znamená, že majitelia vozidiel majú dnes výbornú príležitosť predať svoje auto za výhodných podmienok.
"Predaj auta by mal byť jednoduchý, rýchly a bezpečný. Naším cieľom je, aby ľudia nemuseli riešiť inzerovanie, obhliadky či administratívu a zároveň dostali férovú trhovú cenu a peniaze bez zbytočného čakania. Navyše, nikto ich po predaji auta nebude obrazne povedané naháňať s tým, že sa po čase v súvislosti s vozidlom objavili nejaké nečakané problémy. To hrozí v prípade predaja auta na ulici, my preberáme za odkúpené vozidlo zodpovednosť," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings.
Každé vozidlo si je v tejto sieti autocentier možné nechať bezplatne oceniť, a to osobne alebo prostredníctvom online formulára. Spoločnosť pritom deklaruje ponuku najvyššej možnej trhovej výkupnej ceny.
"Vďaka tomu, že AAA AUTO pôsobí v celom stredoeurópskom regióne, dokážeme vozidlo predať tam, kde je oň aktuálne na trhu najväčší záujem. To nám dáva možnosť ponúknuť vyššiu výkupnú cenu ako je to v prípade malého lokálneho predajcu," približuje šéfka AURES Holdings.
Po dohode na výkupnej cene zákazník dostane peniaze okamžite – v hotovosti alebo bankovým prevodom. AAA AUTO zároveň zabezpečí kompletný prevod vlastníctva a po odkúpení preberá všetku technickú aj právnu zodpovednosť za vozidlo voči ďalšiemu majiteľovi.
"Z praktického hľadiska odporúčame zákazníkom, aby si pred návštevou pripravili základné doklady k vozidlu, samotné ocenenie je však nezáväzné a bezplatné. Celý proces prehliadky a stanovenia ceny je rýchly, zvyčajne trvá do pol hodiny," dopĺňa Karolína Topolová.
Výhodou je aj možnosť predať automobil financovaný úverom alebo lízingom. Autobazár zabezpečí vyrovnanie zostávajúceho záväzku voči finančnej spoločnosti a zákazníkovi vyplatí prípadný rozdiel. Tí, ktorí plánujú kúpu iného vozidla, môžu pri protiúčte získať bonus až do výšky 1 000 eur. Zaujímavou alternatívou je program Výkup Premium+, v rámci ktorého môže predávajúci po predaji vozidla získať dodatočný finančný bonus, ak sa jeho automobil predá v stanovenej lehote.
Pre ľudí, ktorí nemajú čas navštíviť pobočku, ponúka AAA AUTO aj mobilný výkup. Odborník príde vozidlo oceniť a vykúpiť priamo k zákazníkovi domov alebo na pracovisko. S cieľom byť ešte bližšie k vodičom navyše spoločnosť rozširuje sieť svojich expresných pobočiek, ktoré sú určené predovšetkým na rýchly výkup a predaj vozidiel. Expresné pobočky sú navrhnuté ako kompaktné, ľahko dostupné miesta, často situované v blízkosti obchodných zón či hlavných dopravných ťahov, aby sa v nich dalo vybaviť všetko rýchlo a bez zbytočného cestovania navyše. Na Slovensku dnes firma prevádzkuje 16 pobočiek, z toho tri expresné – v Bratislave-Ružinove, Prievidzi a Ružomberku. Postupne pribudnú ďalšie.
"Koncept expresných pobočiek sa nám dlhodobo veľmi osvedčil, preto ho ďalej rozvíjame a prispôsobujeme potrebám zákazníkov v jednotlivých regiónoch," dodáva Karolina Topolová.
Na týchto pracoviskách zákazníci získajú bezplatné ocenenie vozidla na počkanie, okamžitú výplatu kúpnej ceny a pri výmene auta môžu využiť bonus až do 1 000 eur. Výber automobilov je pritom naozaj bohatý, v AURES Holding je ich v ponuke celkovo viac ako 19 000.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Potrebujete predať auto? Dá sa to výhodne a navyše bez starostí © SITA Všetky práva vyhradené.
Predaj ojazdeného vozidla nemusí znamenať zdĺhavé hľadanie kupujúceho, neisté vyjednávanie o cene, ani vybavovanie celej komplikovanej administratívy. V AAA AUTO môžu motoristi svoje vozidlo predať rýchlo, bezpečne a s množstvom benefitov. Okrem bezplatného ocenenia vozidla získajú peniaze okamžite, spoločnosť za nich vybaví všetky formality a v prípade kúpy ďalšieho auta môžu získať bonus až do výšky 1 000 eur.
Rastúci záujem o jazdené vozidlá potvrdzujú aj tohtoročné výsledky skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Tá počas prvého polroka 2026 predala rekordných 56 866 vozidiel, čo je najviac za jej 34-ročnú históriu. Medziročný rast predajov pritom zaznamenala nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku. Vysoký dopyt po najrôznejších typoch a modeloch ojazdených automobilov v praxi znamená, že majitelia vozidiel majú dnes výbornú príležitosť predať svoje auto za výhodných podmienok.
"Predaj auta by mal byť jednoduchý, rýchly a bezpečný. Naším cieľom je, aby ľudia nemuseli riešiť inzerovanie, obhliadky či administratívu a zároveň dostali férovú trhovú cenu a peniaze bez zbytočného čakania. Navyše, nikto ich po predaji auta nebude obrazne povedané naháňať s tým, že sa po čase v súvislosti s vozidlom objavili nejaké nečakané problémy. To hrozí v prípade predaja auta na ulici, my preberáme za odkúpené vozidlo zodpovednosť," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings.
Bezplatné ocenenie a vybavenie formalít
Každé vozidlo si je v tejto sieti autocentier možné nechať bezplatne oceniť, a to osobne alebo prostredníctvom online formulára. Spoločnosť pritom deklaruje ponuku najvyššej možnej trhovej výkupnej ceny.
"Vďaka tomu, že AAA AUTO pôsobí v celom stredoeurópskom regióne, dokážeme vozidlo predať tam, kde je oň aktuálne na trhu najväčší záujem. To nám dáva možnosť ponúknuť vyššiu výkupnú cenu ako je to v prípade malého lokálneho predajcu," približuje šéfka AURES Holdings.
Po dohode na výkupnej cene zákazník dostane peniaze okamžite – v hotovosti alebo bankovým prevodom. AAA AUTO zároveň zabezpečí kompletný prevod vlastníctva a po odkúpení preberá všetku technickú aj právnu zodpovednosť za vozidlo voči ďalšiemu majiteľovi.
"Z praktického hľadiska odporúčame zákazníkom, aby si pred návštevou pripravili základné doklady k vozidlu, samotné ocenenie je však nezáväzné a bezplatné. Celý proces prehliadky a stanovenia ceny je rýchly, zvyčajne trvá do pol hodiny," dopĺňa Karolína Topolová.
Predať sa dá aj auto v lízingu
Výhodou je aj možnosť predať automobil financovaný úverom alebo lízingom. Autobazár zabezpečí vyrovnanie zostávajúceho záväzku voči finančnej spoločnosti a zákazníkovi vyplatí prípadný rozdiel. Tí, ktorí plánujú kúpu iného vozidla, môžu pri protiúčte získať bonus až do výšky 1 000 eur. Zaujímavou alternatívou je program Výkup Premium+, v rámci ktorého môže predávajúci po predaji vozidla získať dodatočný finančný bonus, ak sa jeho automobil predá v stanovenej lehote.
Nemusíte ďaleko cestovať
Pre ľudí, ktorí nemajú čas navštíviť pobočku, ponúka AAA AUTO aj mobilný výkup. Odborník príde vozidlo oceniť a vykúpiť priamo k zákazníkovi domov alebo na pracovisko. S cieľom byť ešte bližšie k vodičom navyše spoločnosť rozširuje sieť svojich expresných pobočiek, ktoré sú určené predovšetkým na rýchly výkup a predaj vozidiel. Expresné pobočky sú navrhnuté ako kompaktné, ľahko dostupné miesta, často situované v blízkosti obchodných zón či hlavných dopravných ťahov, aby sa v nich dalo vybaviť všetko rýchlo a bez zbytočného cestovania navyše. Na Slovensku dnes firma prevádzkuje 16 pobočiek, z toho tri expresné – v Bratislave-Ružinove, Prievidzi a Ružomberku. Postupne pribudnú ďalšie.
"Koncept expresných pobočiek sa nám dlhodobo veľmi osvedčil, preto ho ďalej rozvíjame a prispôsobujeme potrebám zákazníkov v jednotlivých regiónoch," dodáva Karolina Topolová.
Na týchto pracoviskách zákazníci získajú bezplatné ocenenie vozidla na počkanie, okamžitú výplatu kúpnej ceny a pri výmene auta môžu využiť bonus až do 1 000 eur. Výber automobilov je pritom naozaj bohatý, v AURES Holding je ich v ponuke celkovo viac ako 19 000.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Potrebujete predať auto? Dá sa to výhodne a navyše bez starostí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Predaj auta
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