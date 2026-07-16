Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Potrebujete predať auto? Dá sa to výhodne a navyše bez starostí


Tagy: PR Predaj auta

AAA AUTO vybaví administratívu, preberá zodpovednosť a peniaze vyplatí ihneď. Predaj ojazdeného vozidla nemusí znamenať zdĺhavé hľadanie kupujúceho, neisté vyjednávanie o cene, ani ...



Zdieľať
pobocka bratislava 676x451 16.7.2026 (SITA.sk) - AAA AUTO vybaví administratívu, preberá zodpovednosť a peniaze vyplatí ihneď.


Predaj ojazdeného vozidla nemusí znamenať zdĺhavé hľadanie kupujúceho, neisté vyjednávanie o cene, ani vybavovanie celej komplikovanej administratívy. V AAA AUTO môžu motoristi svoje vozidlo predať rýchlo, bezpečne a s množstvom benefitov. Okrem bezplatného ocenenia vozidla získajú peniaze okamžite, spoločnosť za nich vybaví všetky formality a v prípade kúpy ďalšieho auta môžu získať bonus až do výšky 1 000 eur.

Rastúci záujem o jazdené vozidlá potvrdzujú aj tohtoročné výsledky skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Tá počas prvého polroka 2026 predala rekordných 56 866 vozidiel, čo je najviac za jej 34-ročnú históriu. Medziročný rast predajov pritom zaznamenala nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku. Vysoký dopyt po najrôznejších typoch a modeloch ojazdených automobilov v praxi znamená, že majitelia vozidiel majú dnes výbornú príležitosť predať svoje auto za výhodných podmienok.

"Predaj auta by mal byť jednoduchý, rýchly a bezpečný. Naším cieľom je, aby ľudia nemuseli riešiť inzerovanie, obhliadky či administratívu a zároveň dostali férovú trhovú cenu a peniaze bez zbytočného čakania. Navyše, nikto ich po predaji auta nebude obrazne povedané naháňať s tým, že sa po čase v súvislosti s vozidlom objavili nejaké nečakané problémy. To hrozí v prípade predaja auta na ulici, my preberáme za odkúpené vozidlo zodpovednosť," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings.

Bezplatné ocenenie a vybavenie formalít


Každé vozidlo si je v tejto sieti autocentier možné nechať bezplatne oceniť, a to osobne alebo prostredníctvom online formulára. Spoločnosť pritom deklaruje ponuku najvyššej možnej trhovej výkupnej ceny.

"Vďaka tomu, že AAA AUTO pôsobí v celom stredoeurópskom regióne, dokážeme vozidlo predať tam, kde je oň aktuálne na trhu najväčší záujem. To nám dáva možnosť ponúknuť vyššiu výkupnú cenu ako je to v prípade malého lokálneho predajcu," približuje šéfka AURES Holdings.

Po dohode na výkupnej cene zákazník dostane peniaze okamžite – v hotovosti alebo bankovým prevodom. AAA AUTO zároveň zabezpečí kompletný prevod vlastníctva a po odkúpení preberá všetku technickú aj právnu zodpovednosť za vozidlo voči ďalšiemu majiteľovi.

"Z praktického hľadiska odporúčame zákazníkom, aby si pred návštevou pripravili základné doklady k vozidlu, samotné ocenenie je však nezáväzné a bezplatné. Celý proces prehliadky a stanovenia ceny je rýchly, zvyčajne trvá do pol hodiny," dopĺňa Karolína Topolová.

Predať sa dá aj auto v lízingu


Výhodou je aj možnosť predať automobil financovaný úverom alebo lízingom. Autobazár zabezpečí vyrovnanie zostávajúceho záväzku voči finančnej spoločnosti a zákazníkovi vyplatí prípadný rozdiel. Tí, ktorí plánujú kúpu iného vozidla, môžu pri protiúčte získať bonus až do výšky 1 000 eur. Zaujímavou alternatívou je program Výkup Premium+, v rámci ktorého môže predávajúci po predaji vozidla získať dodatočný finančný bonus, ak sa jeho automobil predá v stanovenej lehote.

Nemusíte ďaleko cestovať


Pre ľudí, ktorí nemajú čas navštíviť pobočku, ponúka AAA AUTO aj mobilný výkup. Odborník príde vozidlo oceniť a vykúpiť priamo k zákazníkovi domov alebo na pracovisko. S cieľom byť ešte bližšie k vodičom navyše spoločnosť rozširuje sieť svojich expresných pobočiek, ktoré sú určené predovšetkým na rýchly výkup a predaj vozidiel. Expresné pobočky sú navrhnuté ako kompaktné, ľahko dostupné miesta, často situované v blízkosti obchodných zón či hlavných dopravných ťahov, aby sa v nich dalo vybaviť všetko rýchlo a bez zbytočného cestovania navyše. Na Slovensku dnes firma prevádzkuje 16 pobočiek, z toho tri expresné – v Bratislave-Ružinove, Prievidzi a Ružomberku. Postupne pribudnú ďalšie.

"Koncept expresných pobočiek sa nám dlhodobo veľmi osvedčil, preto ho ďalej rozvíjame a prispôsobujeme potrebám zákazníkov v jednotlivých regiónoch," dodáva Karolina Topolová.

Na týchto pracoviskách zákazníci získajú bezplatné ocenenie vozidla na počkanie, okamžitú výplatu kúpnej ceny a pri výmene auta môžu využiť bonus až do 1 000 eur. Výber automobilov je pritom naozaj bohatý, v AURES Holding je ich v ponuke celkovo viac ako 19 000.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Potrebujete predať auto? Dá sa to výhodne a navyše bez starostí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Predaj auta
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Júnová vlna horúčav si v Európe mohla vyžiadať až 14-tisíc obetí
<< predchádzajúci článok
USA zaútočili na iránske ciele, Teherán odpovedal údermi na spojencov Washingtonu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 