Trať v Schladmingu by mohla Vlhovej vyhovovať, tvrdí Gemza

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si nedeľný triumf v slalome v Kranjskej Gore vychutnala iba krátko. Už na druhý deň zarezávala na tréningovom kopci v rakúskom Schladmingu, kde ju v utorok večer čakajú ďalšie preteky Svetového pohára (18.00/20.45 h) v jej obľúbenej disciplíne. Asistent trénera Matej Gemza sa domnieva, že by jej mohol profil trate s tvrdším podkladom vyhovovať.





V Schladmingu, ktorý je náhradou za zrušený slalom v inom rakúskom stredisku Flachau, absolvujú ženy premiérové preteky v prestížnom seriáli. "So Schladmingom nemáme žiadne skúsenosti, ale trať je tu strmšia a bude určite dobre pripravená. Mal by byť ľadový povrch, čo vítame, Peti by mal vyhovovať," povedal Gemza pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

Dvadsaťšesťročná Vlhová v tejto sezóne v slalome dominuje. Vyhrala päť zo šiestich súťaží, postupne sa radovala dvakrát v Levi, raz v Lienzi, Záhrebe a naposledy v Kranjskej Gore. Jedine v Killingtone ju zdolala domáca Američanka Mikaela Shiffrinová. Slovenka suverénne vedie hodnotenie disciplíny, pred druhou Shiffrinovou má obrovský náskok 240 bodov. O malý glóbus môže prísť už iba v teoretickej rovine. Pôjdu sa ešte tri súťaže a na zisk trofeje jej stačí jedno tretie miesto, sláviť tak môže už v utorok večer. "Mohla by to potvrdiť, ale neriešime to. Stále je pred nami ešte veľa slalomov. Jej dominancia v tejto disciplíne súvisí s tým, že sme sa na ňu zamerali. Peťa je slalomové dievča, v tejto disciplíne má najväčšiu motiváciu. Za jej výkonmi stoja stabilita, vyrovnanosť techniky jázd, kľud a veľký prehľad," povedal Gemza.



S nahusteným programom sa zverenka švajčiarskeho trénera Maura Piniho dokázala zatiaľ popasovať vynikajúco. Gemza však priznal, že po sérii pretekov nie je jednoduché udržať sa v top forme. "Po tejto šnúre pretekov a sťahovaní nie je jednoduché udržať sa v top forme, ale stále má dosť síl. Veľmi dobre trénuje a regeneruje a veríme, že aj zajtrajší slalom zvládne. Pôjde sa v nezvyčajnom čase, ale myslím si, že to pre Peťu nebude problém, podobnú skúsenosť má z Flachau. Bude mať trošku iný režim, ráno si dlhšie pospí a na večer bude pripravená. Celkovo je program veľmi nahustený, ale už s tým máme skúsenosti z minulých rokov. Cyklus preteky, deň voľna, preteky dobre poznáme, dokonca to už bolo aj nasekanejšie. Sme pripravení," informoval Gemza zo Schladmingu.