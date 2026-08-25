|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2026
Starostka Karlovej Vsi Čahojová odstupuje z primátorskej kandidatúry v Bratislave – VIDEO
Tagy: Bratislava-Karlova Ves Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie starostka Karlovej Vsi
Ako dôvod uviedla, že ak by pokračovala do konca, riskovala by trieštenie hlasov ľudí. Starostka Karlovej Vsi Dana ...
Zdieľať
25.8.2026 (SITA.sk) - Ako dôvod uviedla, že ak by pokračovala do konca, riskovala by trieštenie hlasov ľudí.
Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová ohlásila odstúpenie z kandidatúry na primátorku Bratislavy.
„Moje ego nemôže byť dôležitejšie ako budúcnosť nášho mesta. Preto robím jedno z najťažších rozhodnutí. Odstupujem z primátorskej kandidatúry," uviedla v príspevku na sociálnej sieti.
Ako dôvod uviedla, že ak by pokračovala do konca, riskovala by trieštenie hlasov ľudí, ktorí si rovnako ako ona želajú zmenu a to nemôže dopustiť.
„Súčasné vedenie mesta ma hlboko sklamalo. Dokonale a draho si vyskladalo svoj obraz pre verejnosť, no za týmito kulisami sa skrývajú rastúce problémy, nedotiahnuté projekty a dlžoby. Z nášho primátora sa stal festivalový maskot, pričom verejný záujem, žiaľ, nie je vždy na prvom mieste," uviedla Čahojová.
Zároveň vyjadrila presvedčenie, že mesto neurobilo dosť, aby zastavilo projekt Zimného prístavu či zabránilo výrubu 100-tisíc stromov lužného lesa vo Vlčom hrdle.
„Pred mesiacmi som povedala, že ak sa minister dopravy zapojí do predvolebného boja, bude to služba Vallovi. Nechám na vašej úvahe, či môže biznis v Bratislave spájať naoko protichodné politické sily. Hovorí sa tomu tichá koalícia a považujem ju za podvod na voličoch," dodala starostka Karlovej Vsi. Obyvateľov zároveň vyzvala, aby išli voliť a aby volili veľmi pozorne.
Zdroj: SITA.sk - Starostka Karlovej Vsi Čahojová odstupuje z primátorskej kandidatúry v Bratislave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová ohlásila odstúpenie z kandidatúry na primátorku Bratislavy.
„Moje ego nemôže byť dôležitejšie ako budúcnosť nášho mesta. Preto robím jedno z najťažších rozhodnutí. Odstupujem z primátorskej kandidatúry," uviedla v príspevku na sociálnej sieti.
Trieštenie hlasov ľudí
Ako dôvod uviedla, že ak by pokračovala do konca, riskovala by trieštenie hlasov ľudí, ktorí si rovnako ako ona želajú zmenu a to nemôže dopustiť.
„Súčasné vedenie mesta ma hlboko sklamalo. Dokonale a draho si vyskladalo svoj obraz pre verejnosť, no za týmito kulisami sa skrývajú rastúce problémy, nedotiahnuté projekty a dlžoby. Z nášho primátora sa stal festivalový maskot, pričom verejný záujem, žiaľ, nie je vždy na prvom mieste," uviedla Čahojová.
Výzva pre obyvateľov
Zároveň vyjadrila presvedčenie, že mesto neurobilo dosť, aby zastavilo projekt Zimného prístavu či zabránilo výrubu 100-tisíc stromov lužného lesa vo Vlčom hrdle.
„Pred mesiacmi som povedala, že ak sa minister dopravy zapojí do predvolebného boja, bude to služba Vallovi. Nechám na vašej úvahe, či môže biznis v Bratislave spájať naoko protichodné politické sily. Hovorí sa tomu tichá koalícia a považujem ju za podvod na voličoch," dodala starostka Karlovej Vsi. Obyvateľov zároveň vyzvala, aby išli voliť a aby volili veľmi pozorne.
Zdroj: SITA.sk - Starostka Karlovej Vsi Čahojová odstupuje z primátorskej kandidatúry v Bratislave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislava-Karlova Ves Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie starostka Karlovej Vsi
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Juraj Mravec ohlásil kandidatúru na starostu Petržalky, chce chrániť záujmy ľudí a dotiahnuť veci do konca
Juraj Mravec ohlásil kandidatúru na starostu Petržalky, chce chrániť záujmy ľudí a dotiahnuť veci do konca
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (25. august 2026): Gondoliér v Macau, Tupacov prípad, Predátor, nový kozmodróm a pochod
Top foto dňa (25. august 2026): Gondoliér v Macau, Tupacov prípad, Predátor, nový kozmodróm a pochod