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25. augusta 2026

Starostka Karlovej Vsi Čahojová odstupuje z primátorskej kandidatúry v Bratislave – VIDEO


Tagy: Bratislava-Karlova Ves Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie starostka Karlovej Vsi

Ako dôvod uviedla, že ak by pokračovala do konca, riskovala by trieštenie hlasov ľudí. Starostka Karlovej Vsi Dana ...



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cahojova 25.8.2026 (SITA.sk) - Ako dôvod uviedla, že ak by pokračovala do konca, riskovala by trieštenie hlasov ľudí.


Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová ohlásila odstúpenie z kandidatúry na primátorku Bratislavy.

„Moje ego nemôže byť dôležitejšie ako budúcnosť nášho mesta. Preto robím jedno z najťažších rozhodnutí. Odstupujem z primátorskej kandidatúry," uviedla v príspevku na sociálnej sieti.

Trieštenie hlasov ľudí


Ako dôvod uviedla, že ak by pokračovala do konca, riskovala by trieštenie hlasov ľudí, ktorí si rovnako ako ona želajú zmenu a to nemôže dopustiť.

„Súčasné vedenie mesta ma hlboko sklamalo. Dokonale a draho si vyskladalo svoj obraz pre verejnosť, no za týmito kulisami sa skrývajú rastúce problémy, nedotiahnuté projekty a dlžoby. Z nášho primátora sa stal festivalový maskot, pričom verejný záujem, žiaľ, nie je vždy na prvom mieste," uviedla Čahojová.

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Výzva pre obyvateľov


Zároveň vyjadrila presvedčenie, že mesto neurobilo dosť, aby zastavilo projekt Zimného prístavu či zabránilo výrubu 100-tisíc stromov lužného lesa vo Vlčom hrdle.

„Pred mesiacmi som povedala, že ak sa minister dopravy zapojí do predvolebného boja, bude to služba Vallovi. Nechám na vašej úvahe, či môže biznis v Bratislave spájať naoko protichodné politické sily. Hovorí sa tomu tichá koalícia a považujem ju za podvod na voličoch," dodala starostka Karlovej Vsi. Obyvateľov zároveň vyzvala, aby išli voliť a aby volili veľmi pozorne.


Zdroj: SITA.sk - Starostka Karlovej Vsi Čahojová odstupuje z primátorskej kandidatúry v Bratislave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava-Karlova Ves Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie starostka Karlovej Vsi
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