Škrťo určite „namastí“ malého Vlada, vraví pred finále pohára kouč Weiss. Emócie budú, no nenávisť je zlý radca

Slovan môže mať tretie double

Hrozilo finále bez fanúšikov

Nenávisť neprichádza do úvahy

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský pohár vo futbale v nedeľu 8. mája spozná víťaza už 53. ročníka, trofej získa ŠK Slovan Bratislava alebo Spartak Trnava Finálové stretnutie sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, ktorý je domovským stánkom Slovana.Ten sa pokúsi tretíkrát bez prerušenia pokúsi o zisk domáceho double, keďže v predchádzajúcich dvoch ročníkoch ovládol ligu aj pohár a v sezóne 2021/2022 už má istotu ligového titulu."Belasí" v histórii SP triumfovali v tejto súťaži už 17-krát, Trnavčania šesťkrát. Finále SP medzi Slovanom a Spartakom sa od vzniku súťaže v roku 1969 uskutoční piatykrát."Je to finále pohára. Je to niečo výnimočné a najmä preto, že hráme proti Slovanu. Pohár je niečo iné ako dlhodobá súťaž, kde máte šancu na opravu, tu ideme naostro a potrebujeme spraviť výsledok. Bude to ťažký zápas pre oboch súperov, ale sme pripravení pohár priniesť do Trnavy. Finále pohára bude niečo iné ako liga. Myslím si, že taký ťažký zápas Slovan proti Trnave ešte nehral. V našich vzájomných dueloch v tejto sezóne nebolo veľa gólových šancí. Chceme, aby sme súpera ešte viac eliminovali. Smerom dopredu však môžeme byť ešte lepší a na tom sme pracovali," povedal na oficiálnej tlačovej konferencii pred nedeľňajším finále SP kouč trnavského tímu Michal Gašparík V aktuálnej sezóne Slovan a Trnava absolvovali štyri stretnutia. Jedno sa skončilo kontumačným triumfom bratislavského kolektívu, v ďalších dvoch "belasí" zvíťazili 1:0 a raz sa ich vzájomný súboj skončil bez gólov."Je to derby a rivalita. Nastúpia proti dva historicky najlepšie tímy. Trnava dobre bráni a nie až tak dobre útočí. Bude hrať svoj futbal a my chceme hrať ten svoj. Vieme, čo nás čaká, že to bude z ich strany plné emócií. Ja mám dosť skúsených hráčov, aby som ich motivoval na finálový duel. Je to finále a hráme doma, tým je povedané všetko. Verím, že bude dobrá atmosféra žičlivá pre futbal. Nech v nedeľu zvíťazí lepší," poznamenal tréner Slovana Vladimír Weiss starší Vzhľadom na renomé priaznivcov oboch finalistov hrozilo, že finále sa bude hrať bez fanúšikov. Tí aktuálne nemôžu cestovať na vzájomné ligové stretnutia.Situácia sa napokon vyriešila a organizátori znížili kapacitu NFŠ v Bratislave z 22,5-tisíca na 16-tisíc miest. Súčasťou duelu budú aj viaceré ďalšie bezpečnostné opatrenia.Kormidelník Slovana, ktorý v minulosti viedol aj slovenskú reprezentáciu, si na tlačovej konferencii Slovana vzal v jej závere slovo."Nenávisť je zlý radca, preto sa snažím mojich hráčov motivovať pozitívnymi myšlienkami a výkonom na ihrisku. Neprichádza do úvahy nejaká nenávisť voči Trnave a verím, že to platí aj naopak. To by sa malo prejaviť aj v hľadisku aj na ihrisku. Samozrejme, emócia tam bude. Škrťo určite "namastí" malého Vlada (Martin Škrtel a Vladimír Weiss ml., pozn.), pokiaľ bude hrať. A ten bude chcieť proti nemu niečo vymyslieť. Tam bude jedenásť hráčov na jedenásť hráčov. Emócia tam musí byť, lebo v takých zápasoch je to niečo normálne. Prosím aj ľudí, aby prišli na štadión a povzbudzovali, jedna strana aj druhá strana. Verím, že hráči ukážu fantastický futbal hodný finále Slovenského pohára," povedal Vladimír Weiss starší.