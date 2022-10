Úvod do novej sezóny vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní komplikuje teplé počasie, organizátori rušia štart za štartom

Preteky zrušili pre teplé počasie

Nebezpečne mäkký sneh

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ženská časť sezóny vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní sa nezačala v októbri obrovským slalomom v rakúskom Söldene a nezačne sa ani v úvode novembra zjazdom zo švajčiarskeho Zermattu do talianskeho strediska Cervinia.Vedenie seriálu po konzultácii s organizátormi zo Švajčiarska a Talianska totiž pre mimoriadne teplé počasie zrušilo aj preteky naplánované na 5. a 6. novembra.Nový ročník SP sa tak pre ženy začne najskôr 12. novembra v rakúskom stredisku Lech/Zürs, kde je naplánovaná paralelná súťaž. Uvedené zjazdy a pravdepodobne aj paralelnú súťaž plánovala Slovenka Petra Vlhová vynechať.Už počas najbližšieho víkendu sa mali na trati z Zermattu do Cervinie postaviť na štart muži, ich preteky v zjazde však zrušili bez náhrady pred pár dňami. Zjazdári však už majú úvod sezóny úspešne za sebou, keď v nedeľu v rakúskom Söldene bojovali o body v obrovskom slalome.Zjazd zo Švajčiarska do Talianska pod Matterhornom podľa organizátorov znemožnil dážď v nadmorskej výške nad 3000 metrov nad morom a nebezpečný mäkký sneh v dolnej časti plánovanej trate. "Prírodu musíme rešpektovať a akceptovať," uviedol šéf organizátorov uvedeného podujatia Franz Julen.Jedny preteky na území dvoch štátov mali byť unikátom, ktorý v kalendári Svetového pohára doteraz nefiguroval. Na premiéru si tak spomenuté podujatie ešte musí počkať.