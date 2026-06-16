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16. júna 2026

Starosta Petržalky Hrčka predstavil tím aj priority, o mandát sa uchádza pod značkou Krajina – VIDEO


Tagy: Bratislava-Petržalka Komunálne voľby

“Nebudem predsedom, podpredsedom ani žiadnym iným funkcionárom" Úradujúci starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka priblížil svoju ďalšiu štvorročnú víziu, s ktorou sa bude opäť uchádzať o ...



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16.6.2026 (SITA.sk) - “Nebudem predsedom, podpredsedom ani žiadnym iným funkcionárom"


Úradujúci starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka priblížil svoju ďalšiu štvorročnú víziu, s ktorou sa bude opäť uchádzať o priazeň voličov v jesenných komunálnych voľbách. Na rozdiel od predchádzajúcich volieb však tentokrát predstavil aj svoj tím kandidátov na miestnych, mestských aj župných poslancov za Petržalku.

Rovnako sa po prvýkrát rozhodol nekandidovať ako nezávislý (NEKA) či nezávislý s podporou strán. O štvrtý mandát, väčšinu v petržalskom zastupiteľstve, ako aj významnú časť poslancov na meste a v kraji, tentokrát zabojuje pod značkou politickej strany Krajina.

Ide o bývalú stranu Lucie Ďuriš Nicholsonovej Jablko, ktorá do minulých parlamentných volieb nakoniec nešla, zmenila názov a momentálne ju ako predseda vedie Ivan Lacho.

Cieľ kandidáta


“S pánom Lachom sme sa dohodli, že vzhľadom na našu doterajšiu osemročnú prácu pre Petržalku, s ktorou sa stotožňuje, umožní mne a môjmu tímu ľudí z petržalských komunít a poslancov z komunálu naprieč politickým spektrom kandidovať pod ich značkou Krajina” vysvetlil Hrčka s tým, že do Lachovej strany on ani nikto z jeho neformálneho zoskupenia PRE Petržalku nevstupuje.

“Nebudem predsedom, podpredsedom ani žiadnym iným funkcionárom. Mojím jediným cieľom je pokračovať v rozbehnutej práci pre naše zelené sídlisko a postaviť Petržalčanom veľkú a silnú alternatívu bez zbytočného balastu a konfliktov z veľkej politiky. Tak voči existujúcej väčšine v petržalskom, ako aj mestskom zastupiteľstve,” dodal súčasný starosta najväčšej bratislavskej mestskej časti.

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Priority tímu


"Petržalské KDH je súčasťou dlhodobej spolupráce s Jánom Hrčkom a jeho tímom. Preto vítame spojenie sa na jednej spoločnej kandidátke pod značkou Krajina," uviedla podpredsedníčka okresného centra KDH Tatiana Mikušová.

Súčasťou Hrčkovho tímu je aj poslanec Milan Vetrák, prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková a druhý vicestarosta Ján Karman. Hrčku podporili tiež kandidátka na primátorku Dana Čahojová a kandidátka na starostku Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Kľúčovými prioritami Hrčkovho tímu Krajina PRE Petržalku sú: zdravý životný štýl seniorov v starnúcej Petržalke, správa a údržba vecí verejných vo vlastnej réžii, funkčné parkovanie a doprava, ďalšia podpora športových aktivít v Petržalke, živý verejný priestor nielen na papieri, a nakoniec aj dokončenie veľkej opravy chodníkov v Petržalke, po ktorej budú nasledovať komunikácie a parkoviská.

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Zdroj: SITA.sk - Starosta Petržalky Hrčka predstavil tím aj priority, o mandát sa uchádza pod značkou Krajina – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava-Petržalka Komunálne voľby
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