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28. júla 2026
Silné zemetrasenie si vyžiadalo jednu obeť, desiatky ľudí zostali uväznené v nákupnom centre
Otrasy s magnitúdou 7,1 spôsobili rozsiahle škody, požiare, výpadky elektriny aj kolaps budov, záchranári pátrajú po nezvestných. Silné
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28.7.2026 (SITA.sk) - Otrasy s magnitúdou 7,1 spôsobili rozsiahle škody, požiare, výpadky elektriny aj kolaps budov, záchranári pátrajú po nezvestných.
Silné zemetrasenie zasiahlo v utorok juhozápad Japonska, kde si podľa doterajších informácií vyžiadalo najmenej jednu obeť a viac ako sto zranených.
Desiatky ľudí zostali nezvestné alebo uväznené pod troskami budov. Otrasy spôsobili rozsiahle škody, požiare, výpadky elektriny aj prerušenie dopravy.
Najkritickejšia situácia je v meste Kašima, kde sa po zemetrasení čiastočne zrútilo dvojpodlažné nákupné centrum. Záchranné zložky uviedli, že vo vnútri zostalo uväznených viacero ľudí.
Verejnoprávna televízia NHK informovala, že s 20 až 30 zamestnancami sa nepodarilo nadviazať kontakt. Polícia zatiaľ nepotvrdila správy o obetiach v budove.
Ďalší pracovníci sú nezvestní aj v továrni v meste Jacuširo, kde sa zrútila časť komína. Agentúra Kjódó informovala, že jedna osoba zahynula po zrútení rodinného domu.
„Kancelária sa prudko kývala zo strany na stranu. Báli sme sa, že sa zrúti. Všetci spanikárili,“ opísala priebeh otrasov 35-ročná Čiharu Haraová, ktorá sa v čase zemetrasenia nachádzala v prefektúre Kumamoto.
Japonská meteorologická služba uviedla, že zemetrasenie s magnitúdou 7,1 dosiahlo najvyšší siedmy stupeň na japonskej seizmickej stupnici šindo. Nasledovalo viacero dotrasov vrátane jedného s magnitúdou 6,1.
Úrady hlásia poškodené mosty, vykoľajený nákladný vlak, viacero požiarov a domy ohrozené zrútením.
Pozastavená bola prevádzka vysokorýchlostných vlakov šinkansen v postihnutej oblasti a letisko Kumamoto prerušilo prevádzku na niekoľko hodín. Bez elektriny zostalo približne 45-tisíc domácností a ďalších odberateľov.
„Potvrdili sme obete, zrútené budovy, poškodené cesty, požiare, ako aj výpadky dodávok vody a elektriny,“ uviedla premiérka Sanae Takaičiová.
Japonská armáda nasadila na záchranné práce 3 600 vojakov a 20 lietadiel. Úrady medzičasom odvolali pôvodne vydané varovanie pred cunami.
Podľa jadrového dozoru zemetrasenie nespôsobilo žiadne mimoriadne udalosti v jadrových elektrárňach.
Zdroj: SITA.sk - Silné zemetrasenie si vyžiadalo jednu obeť, desiatky ľudí zostali uväznené v nákupnom centre © SITA Všetky práva vyhradené.
Silné zemetrasenie zasiahlo v utorok juhozápad Japonska, kde si podľa doterajších informácií vyžiadalo najmenej jednu obeť a viac ako sto zranených.
Desiatky ľudí zostali nezvestné alebo uväznené pod troskami budov. Otrasy spôsobili rozsiahle škody, požiare, výpadky elektriny aj prerušenie dopravy.
Obávajú sa najhoršieho
Najkritickejšia situácia je v meste Kašima, kde sa po zemetrasení čiastočne zrútilo dvojpodlažné nákupné centrum. Záchranné zložky uviedli, že vo vnútri zostalo uväznených viacero ľudí.
Verejnoprávna televízia NHK informovala, že s 20 až 30 zamestnancami sa nepodarilo nadviazať kontakt. Polícia zatiaľ nepotvrdila správy o obetiach v budove.
Mŕtvy v rodinnom dome
Ďalší pracovníci sú nezvestní aj v továrni v meste Jacuširo, kde sa zrútila časť komína. Agentúra Kjódó informovala, že jedna osoba zahynula po zrútení rodinného domu.
„Kancelária sa prudko kývala zo strany na stranu. Báli sme sa, že sa zrúti. Všetci spanikárili,“ opísala priebeh otrasov 35-ročná Čiharu Haraová, ktorá sa v čase zemetrasenia nachádzala v prefektúre Kumamoto.
Požiare, poškodené mosty a cesty
Japonská meteorologická služba uviedla, že zemetrasenie s magnitúdou 7,1 dosiahlo najvyšší siedmy stupeň na japonskej seizmickej stupnici šindo. Nasledovalo viacero dotrasov vrátane jedného s magnitúdou 6,1.
Úrady hlásia poškodené mosty, vykoľajený nákladný vlak, viacero požiarov a domy ohrozené zrútením.
Desaťtisíce bez elektriny
Pozastavená bola prevádzka vysokorýchlostných vlakov šinkansen v postihnutej oblasti a letisko Kumamoto prerušilo prevádzku na niekoľko hodín. Bez elektriny zostalo približne 45-tisíc domácností a ďalších odberateľov.
„Potvrdili sme obete, zrútené budovy, poškodené cesty, požiare, ako aj výpadky dodávok vody a elektriny,“ uviedla premiérka Sanae Takaičiová.
Mohutné nasadenie
Japonská armáda nasadila na záchranné práce 3 600 vojakov a 20 lietadiel. Úrady medzičasom odvolali pôvodne vydané varovanie pred cunami.
Podľa jadrového dozoru zemetrasenie nespôsobilo žiadne mimoriadne udalosti v jadrových elektrárňach.
Zdroj: SITA.sk - Silné zemetrasenie si vyžiadalo jednu obeť, desiatky ľudí zostali uväznené v nákupnom centre © SITA Všetky práva vyhradené.
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