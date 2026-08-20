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20. augusta 2026
Just: Ruské elity sa boja ukrajinských útokov, bežní ľudia skôr ďalšieho vývoja vojny
V Rusku sa bezpečnostné opatrenia stali bežnou súčasťou života, pričom otvorený nesúhlas s vojnou môže človeka pripraviť o prácu aj slobodu. Ukrajinské útoky ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - V Rusku sa bezpečnostné opatrenia stali bežnou súčasťou života, pričom otvorený nesúhlas s vojnou môže človeka pripraviť o prácu aj slobodu.
Ukrajinské útoky na prominentných predstaviteľov ruskej vojenskej a politickej elity vyvolávajú v Rusku obavy, výraznejšie však najmä medzi ľuďmi, ktorí patria k širšej politickej a propagandistickej elite.
Bežní Rusi sa obávajú skôr toho, ako bude pokračovať vojna na Ukrajine. Povedal v rozhovore pre web PubliQ politológ Jiří Just.
„Strach tej elity, tej širšej elity, je prítomný a skutočne na tie obavy sú aj dôvody,“ uviedol Just. Reagoval na neúspešný atentát na šéfa ruských vzdušno-kozmických síl Alexandra Čajka, ku ktorému došlo začiatkom augusta v centre Moskvy.
Podľa Justa išlo o útok na známom mieste a v reštaurácii, ktorú navštevujú predstavitelia najvyšších elít.
Ruské úrady a oficiálne médiá podľa neho o podobných citlivých prípadoch poskytujú minimum informácií. Podrobnosti sa preto Rusi dozvedajú najmä z opozičných médií a telegramových kanálov.
„Keby sme požiadali Rusa, aby nám povedal, čo sa stalo, tak by napríklad 80 percent Moskovčanov ani nevedelo podrobnosti, o ktorých si teraz rozprávame,“ povedal politológ.
Bezpečnostné opatrenia však podľa Justa prenikli hlboko do každodenného života. Ozbrojení policajti a bezpečnostné rámy zostávajú v moskovskom metre, pričom väčšia batožina prechádza kontrolou podobnou letiskovým röntgenom.
Opatrenia síce vznikli už v reakcii na teroristické útoky počas čečenských vojen, vojna proti Ukrajine však ich význam ešte posilnila.
Rusi ich podľa Justa väčšinou akceptujú. „Sú na to zvyknutí a Rusi sú skutočne vyškolení tými bombovými útokmi,“ uviedol. Súčasná bezpečnostná situácia však podľa neho vytvára aj nové obavy z možnej eskalácie vojny.
Odlišný je vzťah Rusov k polícii. Tú podľa Justa vnímajú skôr ako represívny orgán než ako ochrancu.
Platí to najmä v prípade politických aktivistov a ľudí s protivládnymi názormi. Pri bežnej kriminalite je dôvera vyššia, najmä voči vyšetrovateľom.
Otvorený nesúhlas s vojnou môže mať pre obyčajného Rusa vážne následky. Môže čeliť spoločenskej izolácii, udaniam, pokute, označeniu za zahraničného agenta či dokonca väzeniu.
„Môžu ťa vyhodiť z práce, pretože nikto nebude chcieť ísť s tebou v kolektíve práve pre to, aby zamestnávateľ nemal problém,“ vysvetlil Just.
Podľa neho preto v ruskej spoločnosti funguje silný mechanizmus autocenzúry. Ľudia sa často politickým témam vyhýbajú nielen z presvedčenia, ale aj zo strachu, aby na seba neupútali pozornosť úradov či okolia.
Zdroj: SITA.sk - Just: Ruské elity sa boja ukrajinských útokov, bežní ľudia skôr ďalšieho vývoja vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské útoky na prominentných predstaviteľov ruskej vojenskej a politickej elity vyvolávajú v Rusku obavy, výraznejšie však najmä medzi ľuďmi, ktorí patria k širšej politickej a propagandistickej elite.
Bežní Rusi sa obávajú skôr toho, ako bude pokračovať vojna na Ukrajine. Povedal v rozhovore pre web PubliQ politológ Jiří Just.
„Strach tej elity, tej širšej elity, je prítomný a skutočne na tie obavy sú aj dôvody,“ uviedol Just. Reagoval na neúspešný atentát na šéfa ruských vzdušno-kozmických síl Alexandra Čajka, ku ktorému došlo začiatkom augusta v centre Moskvy.
Podľa Justa išlo o útok na známom mieste a v reštaurácii, ktorú navštevujú predstavitelia najvyšších elít.
Minimum informácií
Ruské úrady a oficiálne médiá podľa neho o podobných citlivých prípadoch poskytujú minimum informácií. Podrobnosti sa preto Rusi dozvedajú najmä z opozičných médií a telegramových kanálov.
„Keby sme požiadali Rusa, aby nám povedal, čo sa stalo, tak by napríklad 80 percent Moskovčanov ani nevedelo podrobnosti, o ktorých si teraz rozprávame,“ povedal politológ.
Vycvičení čečenskými vojnami
Bezpečnostné opatrenia však podľa Justa prenikli hlboko do každodenného života. Ozbrojení policajti a bezpečnostné rámy zostávajú v moskovskom metre, pričom väčšia batožina prechádza kontrolou podobnou letiskovým röntgenom.
Opatrenia síce vznikli už v reakcii na teroristické útoky počas čečenských vojen, vojna proti Ukrajine však ich význam ešte posilnila.
Rusi ich podľa Justa väčšinou akceptujú. „Sú na to zvyknutí a Rusi sú skutočne vyškolení tými bombovými útokmi,“ uviedol. Súčasná bezpečnostná situácia však podľa neho vytvára aj nové obavy z možnej eskalácie vojny.
Kriminálnici sú na tom lepšie
Odlišný je vzťah Rusov k polícii. Tú podľa Justa vnímajú skôr ako represívny orgán než ako ochrancu.
Platí to najmä v prípade politických aktivistov a ľudí s protivládnymi názormi. Pri bežnej kriminalite je dôvera vyššia, najmä voči vyšetrovateľom.
Zahraničný agent, väzenie a autocenzúra
Otvorený nesúhlas s vojnou môže mať pre obyčajného Rusa vážne následky. Môže čeliť spoločenskej izolácii, udaniam, pokute, označeniu za zahraničného agenta či dokonca väzeniu.
„Môžu ťa vyhodiť z práce, pretože nikto nebude chcieť ísť s tebou v kolektíve práve pre to, aby zamestnávateľ nemal problém,“ vysvetlil Just.
Podľa neho preto v ruskej spoločnosti funguje silný mechanizmus autocenzúry. Ľudia sa často politickým témam vyhýbajú nielen z presvedčenia, ale aj zo strachu, aby na seba neupútali pozornosť úradov či okolia.
Zdroj: SITA.sk - Just: Ruské elity sa boja ukrajinských útokov, bežní ľudia skôr ďalšieho vývoja vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
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