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20. augusta 2026
Smeru patrí prvé miesto, no PS je na dosah. Prieskum priniesol aj ďalšie prekvapenia
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Parlamentné voľby Prieskum agentúry Sanep Volebný prieskum
Smer-SD tak obsadzuje prvenstvo aj napriek medzimesačnému poklesu o 0,4 percentuálneho bodu. Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici augusta, zvíťazila by v nich strana
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20.8.2026 (SITA.sk) - Smer-SD tak obsadzuje prvenstvo aj napriek medzimesačnému poklesu o 0,4 percentuálneho bodu.
Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici augusta, zvíťazila by v nich strana Smer-SD. Ukázal to prieskum agentúry SANEP pre televíziu ta3. Za Smerom, ktorý si získal podporu 19,2 percenta voličov, nasleduje hnutie Progresívne Slovensko s 18,5 percenta hlasov.
Smer-SD tak obsadzuje prvenstvo aj napriek medzimesačnému poklesu o 0,4 percentuálneho bodu. Progresívci skončili na druhom mieste aj napriek tomu, že si v porovnaní s minulým mesiacom o 0,4 percenta polepšili. Agentúra vykonávala prieskum od 12. do 18. augusta na vzorke 2 300 respondentov.
Hnutie Republika skončilo v prieskume na treťom mieste s 12,2 percenta voličských hlasov. Republika si oproti minulému mesiacu polepšila o 0,6 percentuálneho bodu. Za hnutím Republika by s podporou 8,5 percenta opýtaných skončilo Hnutie Slovensko a nasledovala by strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 7,8 percenta respondentov. Hlas-SD v prieskume skončil na šiestom mieste so ziskom 6,9 percenta hlasov voličov.
Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie s podporou 6,4 percenta a tesne aj Demokrati, ktorých by volilo 5,3 percenta voličov. Do Národnej rady SR by sa nedostala koaličná Slovenská národná strana (4,6 %), Maďarská aliancia (4,4 %) ani hnutie Sme rodina (3,5 %). Zvyšné politické subjekty by neprekročili hranicu troch percent.
Do parlamentu by sa tak spolu dostalo osem politických strán. Najviac mandátov - 34, by získala strana Smer-SD. Progresívci by ich získali 33, hnutie Republika 22, Hnutie Slovensko 15, strana Sloboda a Solidarita by obsadila 14 kresiel a Hlas-SD 12.
Kresťanskí demokrati by išli do parlamentu s 11 poslancami a Demokratom by sa ušlo deväť kresiel.
Strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť väčšinu, a to ani s Republikou, s ktorou by mali 68 mandátov. Opozícii by sa podarilo získať väčšinu len v spolupráci s Hnutím Slovensko, s ktorým by v parlamente mala 82 poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Smeru patrí prvé miesto, no PS je na dosah. Prieskum priniesol aj ďalšie prekvapenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici augusta, zvíťazila by v nich strana Smer-SD. Ukázal to prieskum agentúry SANEP pre televíziu ta3. Za Smerom, ktorý si získal podporu 19,2 percenta voličov, nasleduje hnutie Progresívne Slovensko s 18,5 percenta hlasov.
Smer zostáva na čele
Smer-SD tak obsadzuje prvenstvo aj napriek medzimesačnému poklesu o 0,4 percentuálneho bodu. Progresívci skončili na druhom mieste aj napriek tomu, že si v porovnaní s minulým mesiacom o 0,4 percenta polepšili. Agentúra vykonávala prieskum od 12. do 18. augusta na vzorke 2 300 respondentov.
Hnutie Republika skončilo v prieskume na treťom mieste s 12,2 percenta voličských hlasov. Republika si oproti minulému mesiacu polepšila o 0,6 percentuálneho bodu. Za hnutím Republika by s podporou 8,5 percenta opýtaných skončilo Hnutie Slovensko a nasledovala by strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 7,8 percenta respondentov. Hlas-SD v prieskume skončil na šiestom mieste so ziskom 6,9 percenta hlasov voličov.
Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie s podporou 6,4 percenta a tesne aj Demokrati, ktorých by volilo 5,3 percenta voličov. Do Národnej rady SR by sa nedostala koaličná Slovenská národná strana (4,6 %), Maďarská aliancia (4,4 %) ani hnutie Sme rodina (3,5 %). Zvyšné politické subjekty by neprekročili hranicu troch percent.
Do parlamentu by sa dostalo osem strán
Do parlamentu by sa tak spolu dostalo osem politických strán. Najviac mandátov - 34, by získala strana Smer-SD. Progresívci by ich získali 33, hnutie Republika 22, Hnutie Slovensko 15, strana Sloboda a Solidarita by obsadila 14 kresiel a Hlas-SD 12.
Kresťanskí demokrati by išli do parlamentu s 11 poslancami a Demokratom by sa ušlo deväť kresiel.
Strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť väčšinu, a to ani s Republikou, s ktorou by mali 68 mandátov. Opozícii by sa podarilo získať väčšinu len v spolupráci s Hnutím Slovensko, s ktorým by v parlamente mala 82 poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Smeru patrí prvé miesto, no PS je na dosah. Prieskum priniesol aj ďalšie prekvapenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Parlamentné voľby Prieskum agentúry Sanep Volebný prieskum
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