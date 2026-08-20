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20. augusta 2026

Krajskí poslanci zarábajú oveľa viac ako tí mestskí, naopak primátor je na tom lepšie ako predseda kraja


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Krajskí poslanci Mestskí poslanci Platy poslancov Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Primátor Trnavy

V prípade platov primátora Trnavy Petra Bročku a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča je na tom jednoznačne lepšie primátor. Kým platy primátorov, starostov alebo predsedov ...



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iko_6231u 676x451 20.8.2026 (SITA.sk) - V prípade platov primátora Trnavy Petra Bročku a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča je na tom jednoznačne lepšie primátor.


Kým platy primátorov, starostov alebo predsedov samosprávnych krajov sú často diskutovanou témou, o odmeňovaní mestských alebo krajských poslancov sa hovorí menej. Dostávajú viac peňazí poslanci krajského mesta alebo poslanci samosprávneho kraja?

Odmeňovanie nie je jednotné


V porovnaní Trnavského samosprávneho kraja a krajského mesta Trnava sú na tom celkom jednoznačne lepšie krajskí poslanci. Každý zo štyroch desiatok poslancov dostáva viac ako 1000 eur mesačne.

V majetkových priznaniach uvádzajú ročné príjmy z funkcie v rozpätí od 12 tisíc približne do 14 tisíc eur. Odmeňovanie nie je jednotné, pretože dostávajú 1,1 násobok minimálnej mzdy, k tomu príplatky za členstvo v Rade Trnavského samosprávneho kraja, za pozíciu predsedu komisie alebo podpredsedu komisie.

Okrem toho si poslanci kraja na začiatku volebného obdobia schválili aj vyplácanie paušálnych náhrad, tie sú vo výške minimálne 180 eur mesačne. Poslanci nedostávajú za svoju prácu plat, poslanecké mandáty zastávajú popri iných zamestnaniach. Poslanec vyššieho územného celku môže dostať v kalendárnom roku odmenu maximálne vo výške 20-násobku minimálnej mesačnej mzdy.

Mestskí poslanci ako chudobní príbuzní


Poslanci Trnavy, krajského mesta, sú oproti krajským poslancom ako chudobní príbuzní. Za rok podľa zákona nemôžu zarobiť viac, ako je základný mesačný plat primátora mesta. Za celý rok 2025 poslanci Trnavy zarobili približne 5400 eur, čo je mesačne 450 eur v hrubom. Štyria sú zároveň poslanci Trnavského samosprávneho kraja aj Mestského zastupiteľstva v Trnave, poberajú teda odmeny za oba poslanecké mandáty.

V prípade platov primátora Trnavy Petra Bročku a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča je na tom jednoznačne lepšie primátor krajského mesta. Podľa oznámenia verejného funkcionára mal Viskupič v roku 2024 príjmy z verejnej funkcie vo výške 82 128 eur, Bročka cez 100 tisíc eur. Primátorovi Mestské zastupiteľstvo v Trnave základný zákonom garantovaný plat navýšilo až o 60 percent, krajskí poslanci takúto možnosť pri županovi nemajú.


Zdroj: SITA.sk - Krajskí poslanci zarábajú oveľa viac ako tí mestskí, naopak primátor je na tom lepšie ako predseda kraja © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Krajskí poslanci Mestskí poslanci Platy poslancov Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Primátor Trnavy
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