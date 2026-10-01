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 24hod.sk    Šport

01. októbra 2026

Toney čelí obvineniu z napadnutia v nočnom klube. Absentuje preto v reprezentácii?


Tagy: Napadnutie

Ivan Toney sa v Londýne postavil pred súd a poprel obvinenia zo zranenia muža v nočnom podniku. Anglický futbalový útočník Ivan Toney čelí obvineniu zo zranenia muža v nočnom klube v Londýne. ...



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england_toney_73678 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Ivan Toney sa v Londýne postavil pred súd a poprel obvinenia zo zranenia muža v nočnom podniku.


Anglický futbalový útočník Ivan Toney čelí obvineniu zo zranenia muža v nočnom klube v Londýne. Aktuálne hráč saudskoarabského klubu Al-Ahli počas svojej štvrtkového súdu vo Westminsteri poprel obvinenie zo zranenia spôsobeného napadnutím.

Toney je obvinený, že vlani v decembri počas incidentu v klube na Wardour Street v Soho udrel Sabera Da Silvu. Futbalista, oblečený v čiernom tričku s košeľou a kravatou, pred súdom vyhlásil, že je nevinný zo spomenutého trestného činu spôsobenia ujmy na zdraví.

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Na pojednávaní prehovoril aj prokurátor Tom Heslop, ktorý opísal udalosť ako "konfrontáciu" medzi Toneyom a poškodeným Da Silvom. Sudkyňa Briony Clarkeová uviedla, že prípad by mohol byť prerokovaný aj na mestskom súde, no útočník si zvolil súd korunný, kde ho bude vypočúvať porota pod vedením sudcu.

Toney bol prepustený na slobodu na neobmedzenú kauciu a ďalšie pojednávanie je naplánované na 29. októbra na korunnom súde Southwark. Hovorca futbalistu uviedol: "Ivan si je vedomý obvinenia a hoci je prirodzene šokovaný, teší sa na možnosť očistiť svoje meno na súde."

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Bývalý hráč Brentfordu a aktuálny reprezentant Anglicka s desiatimi štartmi a jedným gólom nechýbal na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, aktuálne však absentuje v anglickej nominácii na zápasy Ligu národov.


Zdroj: SITA.sk - Toney čelí obvineniu z napadnutia v nočnom klube. Absentuje preto v reprezentácii? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Napadnutie
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