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29. júna 2026

Južná Kórea investuje do výroby čipov rekordných 518 miliárd dolárov


Tagy: Investícia polovodiče výroba čipov

Nové závody majú uspokojiť rastúci dopyt po polovodičoch pre dátové centrá a systémy umelej inteligencie.



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koreas_tensions_2957_ 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Nové závody majú uspokojiť rastúci dopyt po polovodičoch pre dátové centrá a systémy umelej inteligencie.

Južná Kórea investuje do rozšírenia výroby polovodičov rekordných 800 biliónov wonov (približne 518 miliárd dolárov). Oznámila to v pondelok vláda, ktorá chce využiť prudko rastúci dopyt po čipoch potrebných pre dátové centrá a rozvoj umelej inteligencie.


Projekt zahŕňa výstavbu štyroch nových závodov na výrobu pamäťových čipov v menej rozvinutej juhozápadnej časti krajiny.



Najväčšie spoločnosti


Na investícii sa budú podieľať najväčšie juhokórejské technologické spoločnosti vrátane Samsungu a SK hynix.


„Po prvé, juhozápadný región rozvinieme na druhé centrum výroby polovodičov. Prostredníctvom firemných investícií v objeme 800 biliónov wonov vybudujeme štyri závody na výrobu pamäťových čipov,“ povedal minister priemyslu Kim Čong-kvan.


Oznámenie je súčasťou hospodárskej stratégie prezidenta I Če-mjonga, ktorý sa snaží podporiť rozvoj regiónov mimo metropolitnej oblasti Soulu.



Bilióny dolárov


Vláda uviedla, že globálne investície do dátových centier pre umelú inteligenciu by mohli do roku 2030 dosiahnuť približne 5,5 bilióna dolárov.


Južná Kórea si chce udržať postavenie jedného z najväčších svetových výrobcov polovodičov a posilniť konkurencieschopnosť svojho technologického sektora.




Zdroj: SITA.sk - Južná Kórea investuje do výroby čipov rekordných 518 miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investícia polovodiče výroba čipov
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