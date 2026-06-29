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29. júna 2026

Obráti ruská armáda zbrane proti Kremľu? Zadržali muža, ktorý vyzval Putina na stretnutie


Tagy: Ruská armáda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Alexander Lunin, ktorý verejne upozornil na údajné zneužívanie ruských vojakov a varoval pred možnou vzburou v armáde, skončil vo väzbe. Polícia zároveň vykonala domovú prehliadku a skonfiškovala jeho ...



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29.6.2026 (SITA.sk) - Alexander Lunin, ktorý verejne upozornil na údajné zneužívanie ruských vojakov a varoval pred možnou vzburou v armáde, skončil vo väzbe. Polícia zároveň vykonala domovú prehliadku a skonfiškovala jeho elektronické zariadenia.


Ruské úrady zadržali bývalého dobrovoľníckeho bojovníka Alexandra Lunina na 11 dní po tom, ako verejne vyzval prezidenta Vladimira Putina na osobné stretnutie a upozornil na údajné zneužívanie vojakov v ruskej armáde. Referuje o tom web united24media.com s odvolaním sa na stanicu Deutsche Welle.

Podľa informácií zverejnených na Luninovom telegramovom kanáli jeho manželka potvrdila, že je zadržaný v rámci administratívneho konania. Dôvod zadržania úrady nezverejnili. Lunin zmizol po ceste do Moskvy, pričom polícia medzičasom prehľadala jeho dom v obci Lizinovka vo Voronežskej oblasti.

Video adresované Putinovi


Jeho manželka vo videu uviedla, že policajti počas nočnej prehliadky skonfiškovali počítače, notebooky, USB nosiče a ďalšie elektronické zariadenia. Video neskôr stiahla a na sociálnej sieti VKontakte napísala, že jej manžel je „živý a zdravý“, pričom verejnosť požiadala, aby situáciu ďalej nekomentovala.

Tridsaťdeväťročný Lunin vzbudil pozornosť 25. júna, keď zverejnil video adresované Putinovi. Obvinil v ňom vojenských veliteľov z mučenia a zneužívania vojakov, ktorí odmietli plniť podľa jeho slov „hlúpe samovražedné rozkazy“ alebo odovzdávať peniaze. Zároveň varoval, že ak nedostane možnosť stretnúť sa s prezidentom a vystúpiť v celoštátnej televízii, „armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu“.

Lunin zdôraznil, že nevyzýva na štátny prevrat


Video podľa dostupných informácií zaznamenalo približne 12 miliónov zhliadnutí počas prvých 24 hodín. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že administratíva prezidenta Putina o výzve vie, no uviedol, že sa s jej obsahom zatiaľ nestihla oboznámiť.

Po zverejnení videa Lunin zdôraznil, že nevyzýva na štátny prevrat. Tvrdil, že sa iba snaží upozorniť na pomery v ruskej armáde. Podľa jeho slov ho k verejnému vystúpeniu povzbudzovali nemenovaní predstavitelia ministerstva obrany a bezpečnostných zložiek. V ostatných dňoch zároveň zhromažďoval svedectvá vojakov o údajnom zneužívaní zo strany veliteľov, ktoré chcel predložiť ruskému vedeniu.

Lunin, predtým známy pod menom Alexander Pustovalov, pôsobil ako veliteľ prieskumnej jednotky v dobrovoľníckom prápore Sudoplatov, ktorý vznikol v roku 2022 v okupovanom Melitopoli. Tvrdí tiež, že bojoval v Kurskej oblasti a počas výkonu služby utrpel otras mozgu.


Zdroj: SITA.sk - Obráti ruská armáda zbrane proti Kremľu? Zadržali muža, ktorý vyzval Putina na stretnutie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská armáda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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