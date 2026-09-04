|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 4.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. septembra 2026
Južná Kórea zvažuje zapojenie do bezpečnostných operácií v Hormuzskom prielive
Medzi možnosťami sa spomína aj vojenské nasadenie, prezidentská kancelária však zdôraznila, že zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie. Južná Kórea zvažuje, akým spôsobom by mohla prispieť k ...
Zdieľať
4.9.2026 (SITA.sk) - Medzi možnosťami sa spomína aj vojenské nasadenie, prezidentská kancelária však zdôraznila, že zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie.
Južná Kórea zvažuje, akým spôsobom by mohla prispieť k bezpečnostným aktivitám Spojených štátov v strategickom Hormuzskom prielive. Možnosti zahŕňajú aj prípadné vojenské nasadenie, juhokórejské úrady však v piatok zdôraznili, že o konkrétnej forme pomoci zatiaľ nerozhodli.
„Príspevky k bezpečnosti Hormuzského prielivu by mohli byť realizované v medziach, ktoré nenarušia vojenskú pripravenosť,“ povedal novinárom predstaviteľ juhokórejskej prezidentskej kancelárie. Tá následne doplnila, že zmienky o bojovom či nebojovom nasadení a pátracích operáciách predstavovali iba všeobecný opis rôznych možností.
Vyjadrenia prišli deň po tom, ako juhokórejská televízia JTBC informovala, že vláda sa prikláňa k vyslaniu vojakov do oblasti prielivu a skúma podrobnosti pred prípadným predložením návrhu parlamentu. Televízia SBS uviedla, že ministerstvo obrany zvažuje nasadenie námorného hliadkovacieho lietadla, logistickej podpornej lode a tímu na zneškodňovanie výbušnín.
Hliadkovacie lietadlo by podľa SBS mohlo monitorovať ponorky a hladinové plavidlá potenciálnych hrozieb. Tím na zneškodňovanie výbušnín by v prípade nasadenia mohol uskutočňovať spoločné operácie so zahraničnými námornými silami.
Americký prezident Donald Trump opakovane vyvíjal tlak na Južnú Kóreu, aby Washingtonu pomohla vo vojne na Blízkom východe. Soul podľa neho odmietol americkú žiadosť o pomoc pri zabezpečení Hormuzského prielivu, ktorý mal pred vypuknutím vojny zásadný význam pre prepravu približne pätiny svetových dodávok ropy.
Spojené štáty a Izrael začali vojnu proti Iránu pred šiestimi mesiacmi, pričom Washington sa podľa správy snaží získať väčšiu podporu svojich spojencov. Irán si naďalej udržiava kontrolu nad strategickým prielivom a Spojené štáty pokračujú v protiblokáde iránskych prístavov. Aprílové prímerie ukončilo najintenzívnejšie boje, sporadické útoky najmä v okolí Hormuzu však pokračujú.
Trump koncom augusta vyhlásil, že Spojené štáty dostali od iných krajín „veľmi málo pomoci“, pričom osobitne spomenul Južnú Kóreu. Tvrdil, že spojencov požiadal o účasť, no tí ju odmietli. „Povedal som si: Budem si to pamätať,“ uviedol americký prezident.
Zdroj: SITA.sk - Južná Kórea zvažuje zapojenie do bezpečnostných operácií v Hormuzskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.
Južná Kórea zvažuje, akým spôsobom by mohla prispieť k bezpečnostným aktivitám Spojených štátov v strategickom Hormuzskom prielive. Možnosti zahŕňajú aj prípadné vojenské nasadenie, juhokórejské úrady však v piatok zdôraznili, že o konkrétnej forme pomoci zatiaľ nerozhodli.
„Príspevky k bezpečnosti Hormuzského prielivu by mohli byť realizované v medziach, ktoré nenarušia vojenskú pripravenosť,“ povedal novinárom predstaviteľ juhokórejskej prezidentskej kancelárie. Tá následne doplnila, že zmienky o bojovom či nebojovom nasadení a pátracích operáciách predstavovali iba všeobecný opis rôznych možností.
Vyjadrenia prišli deň po tom, ako juhokórejská televízia JTBC informovala, že vláda sa prikláňa k vyslaniu vojakov do oblasti prielivu a skúma podrobnosti pred prípadným predložením návrhu parlamentu. Televízia SBS uviedla, že ministerstvo obrany zvažuje nasadenie námorného hliadkovacieho lietadla, logistickej podpornej lode a tímu na zneškodňovanie výbušnín.
Hliadkovacie lietadlo by podľa SBS mohlo monitorovať ponorky a hladinové plavidlá potenciálnych hrozieb. Tím na zneškodňovanie výbušnín by v prípade nasadenia mohol uskutočňovať spoločné operácie so zahraničnými námornými silami.
Americký prezident Donald Trump opakovane vyvíjal tlak na Južnú Kóreu, aby Washingtonu pomohla vo vojne na Blízkom východe. Soul podľa neho odmietol americkú žiadosť o pomoc pri zabezpečení Hormuzského prielivu, ktorý mal pred vypuknutím vojny zásadný význam pre prepravu približne pätiny svetových dodávok ropy.
Spojené štáty a Izrael začali vojnu proti Iránu pred šiestimi mesiacmi, pričom Washington sa podľa správy snaží získať väčšiu podporu svojich spojencov. Irán si naďalej udržiava kontrolu nad strategickým prielivom a Spojené štáty pokračujú v protiblokáde iránskych prístavov. Aprílové prímerie ukončilo najintenzívnejšie boje, sporadické útoky najmä v okolí Hormuzu však pokračujú.
Trump koncom augusta vyhlásil, že Spojené štáty dostali od iných krajín „veľmi málo pomoci“, pričom osobitne spomenul Južnú Kóreu. Tvrdil, že spojencov požiadal o účasť, no tí ju odmietli. „Povedal som si: Budem si to pamätať,“ uviedol americký prezident.
Zdroj: SITA.sk - Južná Kórea zvažuje zapojenie do bezpečnostných operácií v Hormuzskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Členovia súdnej rady musia zvoliť ďalšieho kandidáta na sudcu ESĽP, Jablonka stiahol súhlas s kandidatúrou
Členovia súdnej rady musia zvoliť ďalšieho kandidáta na sudcu ESĽP, Jablonka stiahol súhlas s kandidatúrou
<< predchádzajúci článok
Zväz stavebného priemyslu Slovenska a Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania prepájajú stavebný sektor s novými príležitosťami pre dostupné bývanie
Zväz stavebného priemyslu Slovenska a Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania prepájajú stavebný sektor s novými príležitosťami pre dostupné bývanie