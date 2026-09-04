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04. septembra 2026

Členovia súdnej rady musia zvoliť ďalšieho kandidáta na sudcu ESĽP, Jablonka stiahol súhlas s kandidatúrou


Tagy: funkčné obdobie Kandidát Sudca Súdna rada súdny orgán Voľba

Zoznam kandidátov preto zostáva neúplný. Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila voľbu na doplnenie ...



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eu_human_rights_court_57328 scaled 1 676x450 4.9.2026 (SITA.sk) - Zoznam kandidátov preto zostáva neúplný.


Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila voľbu na doplnenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku. Ako v tejto súvislosti súdna rada informovala, Slovensko už síce predložilo trojicu kandidátov na sudcu ESĽP, avšak Branislav Jablonka ako jeden z kandidátov vzal svoj súhlas s kandidatúrou späť. Zoznam kandidátov preto zostáva neúplný.

Oprávnení navrhovatelia majú lehotu na predkladanie návrhov na uchádzačov do 9. októbra. Samotná voľba sa potom uskutoční 10. novembra. „Mandát sudkyni Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Alene Poláčkovej uplynul už 28. decembra 2024, pričom vo funkcii zotrvala do 31. augusta 2025,“ pripomenula predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.

Vláda ešte v januári tohto roku potvrdila, že kandidátmi Slovenska na funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva budú Ondrej Laciak, Branislav Jablonka a Katarína Roskoványi. Odobrila tak trojicu zvolenú Súdnou radou SR.


Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súdny orgán, v ktorom pôsobia sudcovia nominovaní za jednotlivé členské štáty Rady Európy. Slovenská republika zastúpená vládou je v rámci tohto systému povinná predložiť trojicu kandidátov, pričom následne Parlamentné zhromaždenie Rady Európy zvolí jedného z nich. Zvolený kandidát bude v nasledujúcom funkčnom období na súde zastupovať SR.




Zdroj: SITA.sk - Členovia súdnej rady musia zvoliť ďalšieho kandidáta na sudcu ESĽP, Jablonka stiahol súhlas s kandidatúrou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: funkčné obdobie Kandidát Sudca Súdna rada súdny orgán Voľba
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