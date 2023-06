K Demokratom sa pripojil Jozef Mihál, podľa Hegera ide o najväčšieho odborníka na sociálne veci na Slovensku

Silný sociálny tím

Priateľstvo a spolupráca

9.6.2023 (SITA.sk) - K strane Demokrati bývalého premiéra Eduarda Hegera sa pripája Jozef Mihál. Bývalý minister práce a odborník na sociálnu politiku bude kandidovať zo 145. miesta kandidátnej listiny. V tlačovej správe o tom informoval Matúš Madrák. Šéf Demokratov Heger ho označil za najväčšieho odborníka na sociálne veci na Slovensku.Uviedol, že ide o „skúseného odborníka na sociálnu oblasť, ktorej sa dlhé roky venuje. Spolu s Jankou Žitňanskou, Luciou Ďuriš Nicholsonovou, Andreou Cocherovou a ďalšími, vytvorí silný sociálny tím”.Mihál uviedol, že jeho cieľom je vypracovať čo najlepší program v oblasti sociálnych záležitostí, dôchodkov, ale i rodinnej a daňovej politiky. „Myslím si, že naši odborníci budú zárukou, že sa Slovensko v sociálnej oblasti pohne dopredu. My urobíme všetko pre to, aby sme dali vám, ľuďom, čo najlepšiu ponuku, aby ste sa 30. septembra mohli čo najjednoduchšie rozhodnúť. Ponúkame odborný, skúsený a pokojný tím,” doplnil exminister práce.„V politike je veľmi málo ľudí, ktorí pôsobili v rôznych funkciách a napriek tomu si dokázali udržať meno odborníka. To je práve prípad Jozefa Mihála,” skonštatovala Lucia Ďuriš Nicholsonová. Dodala, že ju teší, že jej priateľstvo a spolupráca s Mihálom pretrvali dodnes, keďže s ním spolupracovala prakticky od svojho vstupu do politiky.