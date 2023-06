Výzva spolupráce so samosprávami prišla podľa Pellegriniho ako volanie o zdravý sedliacky rozum (video)

Spolupráca so samosprávami

9.6.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa ako prvá prihlásila k výzve banskobystrického župana Ondreja Luntera a ďalších starostov.Výzva s názvom „Nežiadame zázraky, ale chceme spoluprácu" smerovala k všetkým relevantným demokratickým politickým stranám, ktoré kandidujú v septembrových parlamentných voľbách.Lunter a starostovia v nej strany žiadajú, aby vo svojich programoch zohľadnili regionálny akcent a vypočuli si problémy a návrhy riešení samospráv.„Hlas-SD má veľké ambície v nadchádzajúcich voľbách, je to skutočne relevantná demokratická politická strana. Hlas-SD má vo svojich radoch veľa starostov a primátorov. Z toho dôvodu mám dôveru v to, že títo ľudia budú pomáhať k tomu, aby tieto požiadavky, pod ktoré sa predseda strany (Peter Pellegrini, pozn. SITA) v piatok podpíše, boli skutočne naplnené," uviedol Lunter na piatkovej tlačovej besede. Peter Pellegrini tvrdí, že iniciatívu banskobystrického župana privítal, pretože prišla ako volanie o zdravý sedliacky rozum. Názov výzvy podľa predsedu Hlasu-SD jasne vystihuje aktuálny stav našej spoločnosti. Strana cíti morálny záväzok voči slovenskej samospráve.„Hlas-SD po nezávislých kandidátoch bola politickým víťazom posledných regionálnych volieb. Máme najviac politicky zafarbených starostov a primátorov," dodal Pellegrini.Predseda strany na tlačovej besede okrem iného informoval, že ak strana Hlas-SD dostane šancu viesť budúcu vládu, tá bude zasadať v každom okrese Slovenska dvakrát za volebné obdobie.„Vláda musí prísť aj do Banskej Bystrice, aj do Zvolena, aj do Brezna, aj do Novej Bane a všetkých okresov tohto kraja a v nich riešiť problémy a prijať zásadné rozhodnutia o dobudovaní infraštruktúry, obchvatov alebo dobudovaní vecí, na ktoré samospráva nikdy peniaze mať nebude," tvrdí predseda Hlasu-SD.Výzva sa týka troch oblastí. Prvou je oblasť odstránenia historického investično-civilizačného dlhu, ktorý samosprávy nedokážu niesť na svojich vlastných pleciach.Druhou oblasťou je nastavenie adekvátneho postavenia samosprávy v systéme moci na Slovensku. Znamená to, aby samosprávy neboli obchádzané, keď vláda a parlament prijímajú legislatívu.Treťou oblasťou je garancia finančnej stability a predvídateľnosť pri plánovaní rozvoja výkonu samosprávnych kompetencií.