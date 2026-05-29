29. mája 2026
Rumunský incident s ruským dronom vyvolal kritiku naprieč Európou: Moskva je hrozbou pre celý kontinent
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok uviedol, že pád ruského dronu na obytný dom v Rumunsku, ktoré je členskou krajinou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), dokazuje, že Moskva predstavuje hrozbu pre celú Európu.
Hrozba, ktorá vyžaduje tvrdšie sankcie
„Nedávny vpád ruského dronu do rumunského vzdušného priestoru a jeho výbuch opäť potvrdili, že ruská agresia je reálnou hrozbou pre región Čierneho mora aj celú Európu,“ napísal na platforme X.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval európskych spojencov na sprísnenie sankcií voči Rusku. „Očakávame, že nové sankčné opatrenia EÚ budú skutočne silné a že Rusko pocíti, že jeho útoky znamenajú významné straty preň samotné,“ uviedol na X.
Nezodpovedná eskalácia
Ruskú útočnú vojnu označilo za „hrozbu pre bezpečnosť Európy a NATO ako celku“ aj francúzske ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého incident predstavuje „nezodpovednú eskaláciu v hrubom rozpore s medzinárodným právom“. Ministerstvo si v reakcii na incident aj ruské útoky na ukrajinské civilné obyvateľstvo predvolalo ruského veľvyslanca.
Šéf rezortu Jean-Noël Barrot skritizoval „nezodpovedný čin Ruska“ a upozornil, že Moskva zasiahla „krajinu Európskej únie a členský štát NATO“.
Incident ostro odsúdili aj ďalší európski lídri vrátane britského premiéra Keira Starmera či nemeckého kancelára Friedrich Merza aj ministri zahraničia viacerých členských štátov. Starmer označil prienik dronu za „závažné narušenie vzdušného priestoru NATO“, podľa Merza incident ukázal ruskú „ochotu eskalovať“ napätie.
