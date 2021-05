Slováci si už v Rusku vybrali hotel, kde budú počas ME bývať. Poznajú aj miesto svojich tréningov

Slováci vyberali zo štyroch ubytovaní

Výber padol na základňu Zenitu Petrohrad

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia už vie, kde si v ruskom Petrohrade rozloží svoj hlavný stan počas majstrovstiev Európy. Kontinentálny šampionát sa začne už o necelý mesiac, no Slováci museli narýchlo robiť zmenu, keď ich súboje na ME presunuli z Dublinu a Bilbaa do miest Petrohrad a Sevilla.Tím SR absolvuje prvé dve stretnutia na Eure v Petrohrade, preto voľba padlo na toto ruské mesto."Hotel Belmond a tréningová základňa petrohradského klubu Zenit,“ povedal reprezentačný tréner Štefan Tarkovič podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a pokračoval: "V Dubline sme mali veci vybraté, odkonzultované, logisticky pripravené. Po tom, ako sa zmenili dejiská zápasov v našej skupine, sme museli reagovať operatívne. Hovoriť či sťažovať sa na to, že sú to neštandardné podmienky, by nikomu ani ničomu nepomohlo."K zmene dejísk duelov pristúpila Európska futbalová únia (UEFA) necelé dva mesiace pred štartom ME. Vzápätí Slováci vycestovali do Ruska."Videli sme štyri možnosti na ubytovanie, spravili sme si poradie, keď nám padla "jednotka", racionálne sme zvolili ďalšiu alternatívu,“ komentoval kormidelník Tarkovič.V uvedenej lokalite boli počas majstrovstiev sveta v roku 2018 futbalisti Saudskej Arábie."Skúsenosti personál má. Samozrejme, aj tam musia reagovať na situáciu a akceptovať pandemické podmienky, vytvoriť potrebnú bublinu,“ pokračoval hlavný tréner výberu SR na webe futbalsfz.sk.V hoteli budú mať Slováci pripravené uzatvorené poschodie, vyhradené koridory pri presunoch a zabezpečenú nutnú logistiku, aby sa vyhli kontaktu s inými osobami v hoteli. Ten je situovaný v priamom centre. Pripravovať sa bude tím SR v tréningová základni miestneho klubu Zenit Petrohrad. "Z ponúkaných možností to bola naša prvá voľba. Spĺňa naše predstavy aj požiadavky,“ povedal Tarkovič. Rusi údajne garantujú presun z hotela na spomenuté tréningové plochy za 25 minút. "Mali by sme mať doprovod na každý presun mužstva,“ potvrdil tréner.Slováci museli robiť rozhodnutie pod časovým tlakom. "To je život, všetci vieme, že nám bol na všetko vzatý čas, ale vyváži to fakt, pre ktorý má zmysel futbal robiť. Teda, že na tribúnach budú fanúšikovia. Verím, že aj slovenskí. Petrohrad je krásne mesto, štadión jeden z najkrajších v Európe. Urobíme všetko, aby si to všetko naši priaznivci užili aj s pohľadu výkonov slovenskej reprezentácie. Držme si navzájom palce,“ dodal kouč Tarkovič.