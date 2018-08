Primátorom Nitry sa chce po štvrtýkrát stať aj Jozef Dvonč

Jozef Dvonč, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Michal Svítok Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 16. augusta (TASR) – O post primátora Nitry sa bude uchádzať aj súčasný primátor Jozef Dvonč. Svoju kandidatúru oficiálne oznámil vo štvrtok v Nitre. Dvonč je kandidátom Smeru-SD a SNS. "Strany Smer-SD a SNS v stredu prijali spoločné vyhlásenie o podpore mojej kandidatúry," potvrdil Dvonč, ktorý je primátorom Nitry tri volebné obdobia. Náklady na kampaň odhadol na 90.000 až 100.000 eur. "Vytvorili sme transparentný účet, kde bude možné sledovať nakladanie s financiami," tvrdí Dvonč. Zhruba pätinu predpokladaného rozpočtu plánuje využiť na podporu športových a kultúrnych aktivít či na sociálne veci.Podľa Dvonča sa v súčasnosti formuje tím ľudí, ktorí budú kandidovať na poslancov. Na 31-člennom zozname by malo byť 14 nestraníkov.tvrdí primátor. Zoznam podľa jeho slov bude zverejnený do dvoch týždňov, na kandidátke by mali byť napríklad aj športovci Ľubomír Moravčík či Jozef Stümpel, riaditeľ hokejového klubu HK Nitra Miroslav Kováčik či riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Jaroslav Dóczy.Kandidatúru na post primátora Nitry zatiaľ oficiálne oznámili piati kandidáti. Okrem Dvonča sa o post primátora bude uchádzať kandidát pravicovej koalície SaS, OľaNO, Šanca a Sme rodina Ján Greššo, k podpore ktorého sa pridalo aj KDH. O primátorské kreslo zabojujú aj nezávislí kandidáti Štefan Štefek, Marek Hattas a Renáta Kolenčíková.