Politológ: Premiérova cesta do Moskvy ťahá Slovensko mimo jeho prirodzený bezpečnostný priestor, kde je zaručená jeho národná suverenita

7.5.2025 (SITA.sk) - Premiérova cesta do Moskvy ťahá Slovensko mimo jeho prirodzený bezpečnostný priestor, kde je zaručená jeho národná suverenita. Pre agentúru SITA to v súvislosti s účasťou predsedu vlády Smer-SD ) na oslavách 80. výročia konca 2. svetovej vojny v Moskve 9. mája uviedol politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Pavla Jozefa Šafárika . Táto zahraničná cesta podľa jeho slov nie je vhodná ani žiaduca.„Ficova cesta do Moskvy len potvrdzuje to, čo tak nejako tušíme už dlhšiu dobu. Zahraničná politika na všetky svetové strany vlastne znamená značnú preferenciu východu, ktorou sa odďaľujeme od našich spojencov a diplomaticky sa izolujeme,“ vraví politológ a poukazuje na počty formálnych aj neformálnych zahraničných návštev, ktoré vládni politici absolvovali, prípadne tých, ktoré zavítali na Slovensko.„Západ vykazuje minimálne čísla, čo sa časti slovenského elektorátu síce môže pozdávať, ale z dlhodobého hľadiska ide o stratu reputácie a predovšetkým dôvery zo strany partnerov. Väčšina vládnej koalície inklinuje k priestoru, kde by sme racionálne nemali chcieť byť, lebo nám sľubuje presný opak suverenity a bezpečnosti,“ myslí si Dubóczi.Politológ pripomenul aj Ficovu reakciu na výzvu vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci Kaje Kallas , aby európski lídri necestovali do Moskvy. Fico sa v polovici apríla ohradil voči vyjadreniam podpredsedníčky EK Kallasovej, ktorá vystríhala predstaviteľov členských štátov EÚ pred účasťou na májových oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Uviedla, že v kontexte rusko-ukrajinského vojnového konfliktu nebude ich účasť braná na ľahkú váhu.„Do Moskvy 9. mája idem. Je výstraha pani Kallasovej vydieraním alebo oznámením, že budem po návrate z Moskvy potrestaný? Neviem, ale viem, že sa píše rok 2025, nie 1939,“ zareagoval vtedy predseda slovenskej vlády Fico a Kallasovej odkázal, že je legitímnym premiérom Slovenska, suverénneho štátu, a nik mu nemôže prikazovať, kam by mal, alebo nemal cestovať.Podľa Dubócziho sú slová predsedu slovenskej vlády smerom k našim spojencom celkom jasný signál, ktorý zo Slovenska robí nedôveryhodného aktéra narušujúceho jednotu západných štruktúr.„V súčasnej medzinárodnej situácii, ktorá je charakteristická rastúcim napätím, ide o závažné prešľapy, ktoré sa v budúcnosti vôbec nemusia vyplatiť,” vystríhal politológ, podotýkajúc, že z historického hľadiska sa vajatanie medzi stranami v medzinárodnej politike nikdy nevyplácalo.„Nemyslím, že by práve Slovensko mohlo byť tou výnimkou,“ dodal. Argumenty viacerých vládnych predstaviteľov o tom, že je potrebné uctiť si padlých vojakov Červenej armády, ktorí sa podieľali na oslobodení dnešného slovenského územia počas druhej svetovej vojny, sú podľa Dubócziho len jednou stranou mince.„Nespochybňujem, že by mali svoju logiku a aj svoj význam. Ale nezabúdajme na to, že súčasné Rusko nie je vtedajší Sovietsky zväz. A nezabúdajme ani na to, že ani Sovietsky zväz neoslobodzoval Československo z dobrej vôle, ale z pragmatických záujmov, ktoré sa potom pretavili do 40 rokov trvajúcej totality. Osloboditelia sa zmenili na okupantov a dnešné Rusko na páchateľa agresie a genocídy,“ vraví politológ.To predstavuje druhú stranu mince, ktorú ale podľa Dubócziho Robert Fico a jemu podobní účelovo nekomunikujú, keďže nezapadá do ich rámcov komunikácie. „Historický odkaz Červenej armády a víťazstva nad fašizmom je jedna vec, inštrumentalizácia tohto odkazu pre ospravedlňovanie a legitimizáciu obyčajnej agresie a vojnových zločinov na Ukrajine je vec druhá. Fico sa chce podieľať na oboch a robí to s plným vedomím,“ nazdáva sa politológ.Zároveň považuje za náročné určiť, aký manévrovací priestor premiérovi ostal po „zahranično-politických eskapádach jeho vlády“. Dubóczi je toho názoru, že Ficove partnerstvá sa de facto zúžili na maďarského premiéra Viktora Orbána a srbského prezidenta Aleksandra Vucica.„Treba sa pozrieť aj na zoznam lídrov, ktorí sa na oslavách v Moskve zúčastnia. Spája ich predovšetkým, diplomaticky povedané, nie príliš pozitívny vzťah k demokracii,“ poukazuje politológ. Podotýka pritom, že ako jediný líder štátu EÚ na zozname účastníkov osláv je Robert Fico pre ruského prezidenta Vladimira Putina užitočný, keďže mu pomáha legitimizovať ruské videnia sveta.„To dlhodobo pretláča aj svojou kontinuálnou komunikáciou na tlačovkách a sociálnych sieťach. Nebude to náhodou. Veď aj šéf jeho tímu poradcov navštevuje ruskú ambasádu zadným vchodom a Rusko označuje za potenciálne spoľahlivého suseda,“ vraví Dubóczi, poukazujúc na europoslanca Erika Kaliňáka , ktorého nedávno odfotili ako opúšťa ruskú ambasádu a v minulosti sa vyjadril, že ak by Rusko bolo na slovenských hraniciach, Slovensko by malo spoľahlivého suseda.„Prinajmenšom si v týchto témach navzájom rozumejú. To však pre premiéra členského štátu EÚ a NATO neprináša najlepšie vyhliadky,“ komentuje Dubóczi. Slovenský premiér je podľa jeho slov čoraz izolovanejší, a to nielen v zahraničí, ale aj doma. „Aspoň čo sa týka tém a naratívov, ktoré môže Fico komunikovať,“ dodal. Politológ pripomenul rok 2020, keď mala v súčasnosti najsilnejšia koaličná strana Smer-SD pomerne nízke preferencie, na sklonku daného roka sa pohybovali na úrovni osem až deväť percent.„Bolo to práve šírenie konšpiračných teórií o pandémii a proruských naratívov o ruskej agresii na Ukrajine, ktoré Ficovu stranu resuscitovali. Vďaka tomu má však dnes aj relatívne jasne definovaný elektorát, s ktorým komunikuje. Šírenie proruských sentimentov aj prostredníctvom takých signálov, ako sú návštevy Moskvy, je pre Fica stávkou na istotu, pretože na Slovensku jednoducho existuje časť spoločnosti, ktorá je prinajmenšom protizápadná alebo rovno inklinuje k tzv. veľkému slovanskému bratovi. A to aj napriek historickým či súčasným skúsenostiam,“ vraví Dubóczi.O tento segment elektorátu sa podľa neho Smer delí len s krajne pravicovým hnutím Republika a svojím koaličným partnerom Slovenskou národnou stranou , ktorá sa ale v poslednom období prepadá pod hranicu zvoliteľnosti. Poukázal tiež, že tieto geopolitické témy v sebe mávajú aj emočný náboj, ktorý môže byť v zložitej a zhoršujúcej sa ekonomickej situácii užitočný.„Návšteva Moskvy síce nič konštruktívne neprináša, ale prinajmenšom je efektívnou zástupnou témou, ktorá dokáže odviesť pozornosť od iných zlyhaní vlády. Problémom je to, že sa tak Fico zahráva aj s našou bezpečnosťou a budúcnosťou,“ uzavrel Dubóczi.