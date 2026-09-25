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 24hod.sk    Šport

25. septembra 2026

Kajakárky vybojovali pre Slovensko 50. zlatú medailu v histórii ME – VIDEO



Zlato v kategórii 3x K1 získalo trio Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková. Hneď prvý deň európskeho šampionátu vo vodnom slalome v talianskej Ivrei priniesol slovenským farbám ...



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slovenky 676x507 25.9.2026 (SITA.sk) - Zlato v kategórii 3x K1 získalo trio Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková.


Hneď prvý deň európskeho šampionátu vo vodnom slalome v talianskej Ivrei priniesol slovenským farbám najcennejšiu medailu.

Postarala sa o to hliadka kajakárok v zložení Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková, ktorá triumfovala vo vyrovnaných pretekoch 3x K1 pred Taiankami a Francúzkami.

O zlate pre Slovenky rozhodol o sekundu a 28 stotín lepší čas. Pritom slovenské aj talianskej reprezentantky mali na trati jeden dotyk s bránkou, čiže dve trestné sekundy navyše.

Medaila číslo 102 aj 50


Podľa webu canoe.sk pre hliadku kajakárok je to trinásta medaila z ME (5 – 4 – 4), ale predtým naposledy stáli Slovenky na stupňoch víťazov v roku 2016 v Liptovskom Mikuláši, keď Kaliská, Dukátová a Nevařilová skončili tretie.

Celkovo to je 102. slovenský cenný kov na ME (50 – 26 – 26), pre Paňkovú piaty (3 – 1 – 1) a pre Mintálovú aj Stanovskú druhý (2 – 0 – 0). Najmä je to však päťdesiate zlato pre Slovensko v histórii ME vo vodnom slalome.

https://www.instagram.com/p/Ddq_aDKI3aj

Splnili pokyny


"Dievčatá takmer do bodky splnili všetky pokyny, na ktorých sme sa pred pretekmi dohodli. Nebola tam žiadna výrazná chyba a ten jeden dotyk jednoducho k hliadke patrí. Znovu sa potvrdilo, že momentálne máme tri špičkové kajakárky, ktoré boli na svetovom šampionáte tretie a teraz dokonca úspešne zaútočili na zlato.

V porovnaní s podujatím v Oklahoma City však teraz bojovali na oveľa náročnejšej trati. Tam malo veľa hliadok čistú jazdu a teraz ani jedna, čo len dokazuje, aké to bolo náročné. Voda v Ivrei je jednoducho taká, na nej sa ani nedá postaviť ľahká trať, takže o to cennejší je triumf našich dievčat,“ povedal spokojný Peter Murcko, tréner Zuzany Paňkovej.

https://www.instagram.com/p/DdrKZvIFb7_

Súhra všetkých lodí


"Každá z nás podala veľmi dobrý výkon, na vode sme dokázali zakaždým správne reagovať a práve to nám vynieslo titul majsteriek Európy, takže sme spokojné. Je to súhra všetkých troch lodí a znovu sa ukázalo, že nám to ide veľmi dobre,“ pridala postrehy Eliška Mintálová.

V ďalších troch kategóriách sa už výprava SR z ďalšieho zisku cenného kovu netešila. Kanoistky skončili štvrté a kanoisti aj kajakári šiesti.

Najmä Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská mali v 3x C1 preteky veľmi dobre rozbehnuté, ale najprv prišiel dotyk v 9. bránke a potom veľké zaváhanie v 17. bránke, do ktorej sa musela Luknárová vrátiť a ešte sa jej aj dotkla. Táto časová strata bola už výrazná a od bronzovej priečky ich nakoniec delilo viac ako štyri sekundy.



Zdroj: SITA.sk - Kajakárky vybojovali pre Slovensko 50. zlatú medailu v histórii ME – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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