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25. septembra 2026

Kráča domov už 28 rokov a prešiel 50-tisíc kilometrov. Teraz mu zostáva posledná prekážka


Tagy: Cesta okolo sveta

Brit Karl Bushby sa z Južnej Ameriky vracia domov bez toho, aby na presun použil dopravný prostriedok. Od Anglicka ho už delí iba Lamanšský prieliv, ktorý možno bude musieť preplávať. Keď Karl Bushby ...



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karl bushby2 25.9.2026 (SITA.sk) - Brit Karl Bushby sa z Južnej Ameriky vracia domov bez toho, aby na presun použil dopravný prostriedok. Od Anglicka ho už delí iba Lamanšský prieliv, ktorý možno bude musieť preplávať.


Keď Karl Bushby v novembri 1998 vyrazil z Južnej Ameriky na cestu domov do Anglicka, stanovil si dve pravidlá - pri postupe nesmie použiť žiadny dopravný prostriedok a domov sa nevráti inak než pešo. Po 28 rokoch a približne 50-tisíc kilometroch ho od cieľa delí posledná veľká prekážka. Lamanšský prieliv.

Päťdesiatsedemročný bývalý britský výsadkár pôvodne dúfal, že cez prieliv prejde servisným tunelom Eurotunela, úrady však podľa neho boli proti. Rozhodol sa preto, že z Calais do Anglicka prepláva, hoci plávanie neznáša. „Hovorím, že plávam ako mačka hodená do vane. Nie je to smiešne. Je to zlé. Ale jednoducho urobíte to, čo musíte,“ povedal Bushby.

Ani tento plán však zatiaľ nemá povolený. „Mysleli sme si, že máme povolenie plávať od francúzskeho pobrežia. Ukázalo sa, že to tak nie je,“ povedal počas cesty k mysu Cap Blanc-Nez na severe Francúzska, odkiaľ už vidieť biele útesy anglického pobrežia. „Došlo k určitému vnútornému nedorozumeniu. Takže teraz sa snažíme všetko vyriešiť v akomsi polopanickom stave.“

Povolenie potrebuje získať pred 1. októbrom. Neskôr by už zimné počasie urobilo z plávania cez jednu z najrušnejších námorných trás sveta príliš nebezpečný podnik. Nebolo by to pritom prvýkrát, čo by časť svojej cesty absolvoval vo vode. Kaspické more prekonával 30 dní kombináciou plávania a splývania. Na lodi pritom odpočíval, nesmel ju však použiť na postup vpred.



Bushby počas cesty tlačí vozík so všetkými svojimi vecami, ktorému dal prezývku „Beštia“. Jeho putovanie však nebolo nepretržité. Problémy s vízami, finančná kríza z roku 2008 a pandémia ochorenia COVID-19 ho podľa vlastného odhadu pripravili približne o 14 z 28 rokov.

Dlhý čas mu napríklad Moskva odmietala udeliť víza po tom, ako pešo prekonal Beringov prieliv medzi Aljaškou a ruským Ďalekým východom. Bushby tvrdí, že pred ním to nikto nedokázal. Keď musel expedíciu prerušiť, žil okrem iného v Mexiku a po vyriešení problémov sa vždy vrátil presne na miesto, kde cestu prerušil.

Pri približovaní sa k domovu spomína najmä na začiatky dobrodružstva, cestu cez Andy a náročný prechod Darienským pralesom medzi Kolumbiou a Panamou. „Potom sa z toho pomaly, ale isto stane práca. Starnete, je to ťažšie,“ priznal.

O jeho ceste vzniká dokumentárny film a po návrate domov sa chce venovať filmu a prednáškam. „Musím sa pokúsiť znovu zaradiť do sveta dospelých, pretože domov prídem bez ničoho,“ povedal. Najskôr však musí vyriešiť posledných niekoľko desiatok kilometrov. Napriek komplikáciám zostáva optimistom. „Myslím si, že to dokážeme vyriešiť. Ak nie, budem do konca života žiť vo Francúzsku!“ dodal Bushby.


Zdroj: SITA.sk - Kráča domov už 28 rokov a prešiel 50-tisíc kilometrov. Teraz mu zostáva posledná prekážka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cesta okolo sveta
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