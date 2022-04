Kaliňák ako Brhelov advokát upozorňuje na možnú nadkvalifikáciu skutkov v kauze Mýtnik

Sudcovia nemajú podliehať tlakom

Obžalovali šesť osôb

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - V trestnej kauze známej ako Mýtnik hrozí podľa obhajcov obvineného podnikateľa Jozefa Brhela nadkvalifikácia (prísnejšie posúdenie, pozn. SITA) skutkov zo strany orgánov činných v trestnom konaní. V tlačovej správe to konštatujú advokáti Michal Mandzák Podľa nich je príkladom takejto situácie návrh dohody o vine a treste s konateľkou firmy Allexis Janou Rovčaninovou, ktorá bola pôvodne stíhaná spolu s Jozefom Brhelom. Schválenie dohody by podľa obhajcov znamenalo uznanie viny za skutok, ktorý nie je trestným činom.Advokáti preto apelovali na sudcov, aby nepodliehali tlakom politikov a médií v ich snahe nadkvalifikovávať právne skutky.„Ako už vieme z viacerých judikátov Najvyššieho súdu SR, prvostupňové súdy už viackrát rozhodli zle a ich rozhodnutia o nadkvalifikácii museli byť revidované," povedal Kaliňák. Doplnil, že ak by bol nadkvalifikovaný prípad Jany Rovčaninovej, obhajcovia podajú oficiálnu sťažnosť.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v kauze Mýtnik týkajúcej sa korupcie na finančnej správe v polovici februára obžalobu na šesť osôb pre päť skutkov. Konkrétne obžalobe čelia podnikateľ Jozef B., Jozef B. ml., bývalý príslušník finančnej správy Milan G., právnik Martin B., podnikateľ Miroslav S. a bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K.Čo sa týka skutkov, v jednom prípade ide o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a machináciu pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti a v zostávajúcich troch skutkov ide o zločin prijímania úplatku.