Slovenský systém S-300 je už na Ukrajine, tajný presun trval dva dni

8.4.2022 - Slovenský systém protivzdušnej obrany S-300 je už na Ukrajine. Informovala o tom televízia Markíza na svojom spravodajskom webe Tvnoviny.sk . Tajný presun trval podľa informácií TV Markíza dva dni.Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Vyhlásil, že darovanie systému neznamená, že Slovenská republika sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Ubezpečil tiež, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená a v najbližších dňoch bude posilnená dodatočným systémom protiraketovej obrany zo strany našich spojencov."Ide o zodpovedné rozhodnutie, ktorým SR ako krajina, ktorá podporuje mier, slobodu a ochranu ľudských práv, poskytuje pomoc vo forme čisto obranného systému Ukrajine a jej nevinným občanom, pričom veríme, že tento systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných Ukrajincov pred ďalšou agresiou Putinovho režimu," uviedol premiér.Ako priblížil Heger, Slovenská republika darovala systém na základe žiadosti Ukrajiny o pomoc pri výkone sebaobrany v zmysle článku 51 Charty OSN ako priamy následok ozbrojenej agresie zo strany Ruskej federácie.Tajný presun trval podľa informácií TV Markíza dva dni.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v minulosti potvrdil ochotu Slovenska poskytnúť Ukrajine systém S-300, ak bude mať zaň SR adekvátnu náhradu. Argumentoval pritom aj potrebou zbaviť sa závislosti od ruskej techniky či problémami so servisom systému vzhľadom na ruskú agresiu na Ukrajine. Deklaroval, že pri rozhodovaní vláda nebude brať do úvahy akékoľvek vyhrážky "od vojnových štváčov z Moskvy".