Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Kaliňák definitívne neuspel v spore s Remišovou, trestné oznámenie zamietol vyšetrovateľ aj prokurátor


Tagy: Minister obrany SR predsedníčka Za Ľudí Trestné stíhanie Zneužitie právomoci verejného činiteľa

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) definitívne neuspel v spore s poslankyňou a predsedníčkou Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť ...



Zdieľať
remisova kalinak 676x478 26.11.2025 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) definitívne neuspel v spore s poslankyňou a predsedníčkou Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Veronikou Remišovou (Za ľudí). Informoval o tom portál Aktuality.sk.

Poslankyňa čelila hrozbe pokuty


Remišová čelila trestnému stíhaniu, a tiež hrozbe pokuty vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur. Dôvodom bolo, že Remišová ako predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií informovala o vile v Chorvátsku, ktorú Kaliňák zatajil v majetkovom priznaní. Remišovej tak hrozila vysoká pokuta a minister obrany podal trestné oznámenie. To však odmietol vyšetrovateľ aj prokurátor.

Spomínaný portál písal o tom, že rodina ministra obrany vlastní vilu v Chorvátsku ešte v marci tohto roku, čo Kaliňák následne aj potvrdil. Poslankyňa Remišová následne informovala, že šéf rezortu obrany vilu neuviedol v majetkovom priznaní svojej manželky. Tým tak porušil zákon.

Trestné stíhanie zastavili


Minister si však stál za tým, že zákon v skutočnosti porušila Remišová, keďže prezradila informácie z utajenej časti majetkového priznania. Kaliňák zatajenie vily v Chorvátsku vysvetlil tak, že chcel chrániť súkromie svojej rodiny. Minister podal podnet a prípadom sa začala zaoberať protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite.

Polícia pre portál potvrdila, že v kauze viedla trestné stíhanie pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, pričom išlo práve o Remišovú. Trestné stíhanie napokon zastavili, keďže sa vyšetrovaním nepreukázalo naplnenie všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu.

Kaliňák si však naďalej stál za svojím a proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Za pravdu mu však nedal ani prokurátor a pred niekoľkými dňami ju zmietli ako nedôvodnú. Hovorkyňa Krajskej prokuratúry Bratislava Gabriela Kováčová pre portál vysvetlila, že podstatou rozhodnutia bolo to, že skutok nie je trestným činom, pretože vo veci absentovala objektívna a subjektívna stránka trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Remišovej, okrem toho, že čelila trestnému stíhaniu, hrozila aj pokuta niekoľko desiatok tisíc eur. Poslankyňa sa však tejto sankcii vo výške 12 mesačných platov vyhla. Koalícia totiž nemala dostatok hlasov a návrh na sankciu neprešiel výborom pre nezlučiteľnosť funkcií. Kaliňák však pokutu za porušenie zákona dostal, a to vo výške troch mesačných platov.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák definitívne neuspel v spore s Remišovou, trestné oznámenie zamietol vyšetrovateľ aj prokurátor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR predsedníčka Za Ľudí Trestné stíhanie Zneužitie právomoci verejného činiteľa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tragédia v Kozárovciach, pri požiari domu prišla o život žena a tri deti – FOTO
<< predchádzajúci článok
Krajšie Vianoce pre tisíce ľudí v núdzi: Tesco potravinová zbierka priniesla pomoc viac ako 200-tisíc eur

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 