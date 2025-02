Kaliňák nevylúčil, že by sa Huliak mohol stať ministrom cestovného ruchu a Ferenčák ministrom investícií

Programové vyhlásenie vlády

Dostatočne schopný Ferenčák

23.2.2025 (SITA.sk) - Je jednou z možností, že by sa v rámci úpravy koaličnej zmluvy ministrom športu a cestovného ruchu stal poslanec Rudolf Huliak . V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to pripustil minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ).Podľa neho bude všetko závisieť od toho, ako sa rozhodne skupina poslancov okolo Huliaka. Zároveň podľa neho musia predstaviť svoju víziu rozvoja daného rezortu.„Sú to veľmi dôležité fakty, pretože najmä cestovný ruch prispieva do hrubého domáceho produktu," skonštatoval Kaliňák. Na margo poslancov okolo Huliaka zároveň pripomenul, že všetci sa hlásia k premiérovi Robertovi Ficovi a tiež k programovému vyhláseniu vlády.„Prihlásením sa k programovému vyhláseniu vlády sú splnené všetky kritériá, ktoré požaduje pán prezident od pána Huliaka v prípade, že sa rozhodne skupina štyroch poslancov nominovať práve jeho," doplnil minister s poukazom na to, že prezident Peter Pellegrini avizoval, že s Rudolfom Huliakom by chcel v prípade jeho nominácie za ministra diskutovať o jeho vzťahu k Európskej únii a NATO . Tieto veci sú však podľa Kaliňáka zadefinované práve v programovom vyhlásení, ku ktorému sa Huliak prihlásil.To, že nič nie je vylúčené, konštatoval Kaliňák aj v súvislosti s možnosťou, že by ministrom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie bol poslanec Ján Ferenčák . „Určite aj pán Ferenčák je človek, ktorý je dostatočne schopný na to, aby vedel zastávať funkcie. V politike je dostatočne dlho a aj výsledky jeho práce, či už v meste Kežmarok lebo aj predtým, keď bol poslancom národnej rady, sú veľmi dobré," skonštatoval Kaliňák.Opozičný poslanec Tomáš Valášek Progresívne Slovensko ) spomenul v súvislosti s možnou nomináciou Huliaka metaforu o „capovi - záhradníkovi". „Desí ma, že toto bude možno daň, ktorú budeme musieť zaplatiť za to, aby sme sa späť vrátili ku koalícii," vyhlásil.Celkovo je však Valášek podľa vlastných slov skeptický, či sa koalícii podarí získať späť podporu všetkých poslancov. „Tej väčšine a tej stabilite uverím, až ju uvidím," zdôraznil poslanec. Dodal, že nie je možné vládnuť, keď musí koalícia odsúvať schvaľovanie zákonov.