Nedeľa 22.2.2026
22. februára 2026
Kaliňák po rozsudku v kauze Mýtnik: Štátu nevznikla škoda, systém kajúcnikov zlyhal
Z rozsudku v kauze Mýtnik vyplýva, že štátu nevznikla žiadna škoda a IT tendre na finančnej ...
22.2.2026 (SITA.sk) -
Z rozsudku v kauze Mýtnik vyplýva, že štátu nevznikla žiadna škoda a IT tendre na finančnej správe neboli predražené. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Prokurátor sa podľa neho snažil škodu preukázať falošným znaleckým posudkom, aby mohol vôbec podať obžalobu. Súd z tohto dôvodu oslobodil podnikateľa Jozefa Brhela spod obžaloby za machinácie pri verejnom obstarávaní a porušenie povinností pri správe cudzieho majetku.
„A jediné, kde mu uznali vinu, je v takzvanej legalizačnej schéme, ktorej sa ale on nezúčastnil,“ vyhlásil minister s tým, že sudca sa týmto rozhodnutím snažil zachrániť kajúcnikov, aby nemusel konštatovať, že si vymýšľali. „Kajúcnikom boli odpustené škody za 60 miliónov eur, aby rozprávali proti politicky prominentným osobám, kde sú škody nula,“ skonštatoval Kaliňák.
Tak v kauze Mýtnik, ani v kauze Dobytkár podľa ministra nevznikla žiadna škoda, čím sa preukázalo, že ide o politické kauzy, v ktorých sa neodhalila žiadna sofistikovaná trestná činnosť. „Celý systém kajúcnikov totálne zlyhal,“ doplnil Kaliňák.
Podľa podpredsedu opozičného KDH Viliama Karasa nie je vhodné rozoberať v médiách právoplatne neskončené trestné veci. „Bude odvolanie, bude rozhodovať najvyšší súd,“ pripomenul. Zároveň Karas zdôraznil, že ako konzervatívec si váži inštitúcie a nechce zasahovať do teritórií súdu, prokuratúry alebo obhajoby. Zároveň však kritizoval vládnu koalíciu za prudké zníženie trestných sadzieb pri viacerých trestných činoch. „A ešte viac ako to, mi prekáža neschopnosť odhaľovať sofistikovanú trestnú činnosť,“ uzavrel Karas.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák po rozsudku v kauze Mýtnik: Štátu nevznikla škoda, systém kajúcnikov zlyhal © SITA Všetky práva vyhradené.
