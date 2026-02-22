Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Etela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. februára 2026

Kaliňák po rozsudku v kauze Mýtnik: Štátu nevznikla škoda, systém kajúcnikov zlyhal


Tagy: Kajucnik kauza Dobytkár Kauza Mýtnik Minister obrany O 5 minút 12 Súdy

Z rozsudku v kauze Mýtnik vyplýva, že štátu nevznikla žiadna škoda a IT tendre na finančnej ...



Zdieľať
67b5c34b86a68599074347 676x451 22.2.2026 (SITA.sk) -



Z rozsudku v kauze Mýtnik vyplýva, že štátu nevznikla žiadna škoda a IT tendre na finančnej správe neboli predražené. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Prokurátor sa podľa neho snažil škodu preukázať falošným znaleckým posudkom, aby mohol vôbec podať obžalobu. Súd z tohto dôvodu oslobodil podnikateľa Jozefa Brhela spod obžaloby za machinácie pri verejnom obstarávaní a porušenie povinností pri správe cudzieho majetku.

„A jediné, kde mu uznali vinu, je v takzvanej legalizačnej schéme, ktorej sa ale on nezúčastnil,“ vyhlásil minister s tým, že sudca sa týmto rozhodnutím snažil zachrániť kajúcnikov, aby nemusel konštatovať, že si vymýšľali.Kajúcnikom boli odpustené škody za 60 miliónov eur, aby rozprávali proti politicky prominentným osobám, kde sú škody nula,“ skonštatoval Kaliňák.

Tak v kauze Mýtnik, ani v kauze Dobytkár podľa ministra nevznikla žiadna škoda, čím sa preukázalo, že ide o politické kauzy, v ktorých sa neodhalila žiadna sofistikovaná trestná činnosť. „Celý systém kajúcnikov totálne zlyhal,“ doplnil Kaliňák.

Podľa podpredsedu opozičného KDH Viliama Karasa nie je vhodné rozoberať v médiách právoplatne neskončené trestné veci. „Bude odvolanie, bude rozhodovať najvyšší súd,“ pripomenul. Zároveň Karas zdôraznil, že ako konzervatívec si váži inštitúcie a nechce zasahovať do teritórií súdu, prokuratúry alebo obhajoby. Zároveň však kritizoval vládnu koalíciu za prudké zníženie trestných sadzieb pri viacerých trestných činoch. „A ešte viac ako to, mi prekáža neschopnosť odhaľovať sofistikovanú trestnú činnosť,“ uzavrel Karas.







Zdroj: SITA.sk - Kaliňák po rozsudku v kauze Mýtnik: Štátu nevznikla škoda, systém kajúcnikov zlyhal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kajucnik kauza Dobytkár Kauza Mýtnik Minister obrany O 5 minút 12 Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Karas varuje pred útokmi na sudcov, Fico a Kaliňák podľa neho vysielajú nebezpečný signál
<< predchádzajúci článok
Trnavskí poslanci budú vyberať hlavného kontrolóra, zarábať bude približne štyri tisíc eur mesačne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 