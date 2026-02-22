|
|
22. februára 2026
Karas varuje pred útokmi na sudcov, Fico a Kaliňák podľa neho vysielajú nebezpečný signál
Keď premiér Robert Fico alebo iný člen vlády útočí na sudcu, vysiela tým signál celej spoločnosti. Ako v nedeľu v diskusnej relácii O 5 ...
22.2.2026 (SITA.sk) - Keď premiér Robert Fico alebo iný člen vlády útočí na sudcu, vysiela tým signál celej spoločnosti. Ako v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR povedal podpredseda opozičného KDH Viliam Karas, ten signál je, že občania nemusia dôverovať napríklad policajtovi a keď im dá pokutu, môžu na neho zaútočiť.
„Keď vám dá pokutu inšpekcia životného prostredia, ignorujte úradníka, vyhoďte ho z dverí, veď on je opilec,“ uviedol Karas s poukazom na výroky premiéra alebo ministra obrany Roberta Kaliňáka na adresu sudcu Jána Hrubalu, ktorý predsedal senátu v kauze Mýtnik. Vláda, naopak, musí podľa Karasa pestovať dôveru v inštitúcie.
Podľa ministra Kaliňáka (Smer-SD) však nikto nie je povinný rešpektovať svojvôľu a zvôľu rozhodovania súdov. „Ja som bol vo väzbe a moje práva z ústavy sú vyššie ako práva nejakých sudcov,“ vyhlásil minister s tým, že vláda má právo upraviť zákony tak, aby k svojvôli súdov nedochádzalo.
Minister zároveň zopakoval, že sudca Ján Hrubala mal dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. „A natoľko sa to snažil zakryť, že mu umožnili, aby ho nevyzliekli z talára,“ povedal Kaliňák s tým, že sudca je súčasťou „aktivistického sveta". „Veď chodil na Pohodu, a tak ďalej,“ dodal minister obrany.
Zdroj: SITA.sk - Karas varuje pred útokmi na sudcov, Fico a Kaliňák podľa neho vysielajú nebezpečný signál © SITA Všetky práva vyhradené.
