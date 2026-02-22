Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Etela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. februára 2026

Karas varuje pred útokmi na sudcov, Fico a Kaliňák podľa neho vysielajú nebezpečný signál


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Mýtnik Minister obrany SR O 5 minút 12 podpredseda KDH Premiér Slovenskej republiky

Keď premiér Robert Fico alebo iný člen vlády útočí na sudcu, vysiela tým signál celej spoločnosti. Ako v nedeľu v diskusnej relácii O 5 ...



Zdieľať
bp_5324 676x451 22.2.2026 (SITA.sk) - Keď premiér Robert Fico alebo iný člen vlády útočí na sudcu, vysiela tým signál celej spoločnosti. Ako v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR povedal podpredseda opozičného KDH Viliam Karas, ten signál je, že občania nemusia dôverovať napríklad policajtovi a keď im dá pokutu, môžu na neho zaútočiť.


„Keď vám dá pokutu inšpekcia životného prostredia, ignorujte úradníka, vyhoďte ho z dverí, veď on je opilec,“ uviedol Karas s poukazom na výroky premiéra alebo ministra obrany Roberta Kaliňáka na adresu sudcu Jána Hrubalu, ktorý predsedal senátu v kauze Mýtnik. Vláda, naopak, musí podľa Karasa pestovať dôveru v inštitúcie.

Podľa ministra Kaliňáka (Smer-SD) však nikto nie je povinný rešpektovať svojvôľu a zvôľu rozhodovania súdov. „Ja som bol vo väzbe a moje práva z ústavy sú vyššie ako práva nejakých sudcov,“ vyhlásil minister s tým, že vláda má právo upraviť zákony tak, aby k svojvôli súdov nedochádzalo.

Minister zároveň zopakoval, že sudca Ján Hrubala mal dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. „A natoľko sa to snažil zakryť, že mu umožnili, aby ho nevyzliekli z talára,“ povedal Kaliňák s tým, že sudca je súčasťou „aktivistického sveta". „Veď chodil na Pohodu, a tak ďalej,“ dodal minister obrany.


Zdroj: SITA.sk - Karas varuje pred útokmi na sudcov, Fico a Kaliňák podľa neho vysielajú nebezpečný signál © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Mýtnik Minister obrany SR O 5 minút 12 podpredseda KDH Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Susko odmieta, že by zákony šili na mieru Brhelovi, opozícia hovorí o opaku
<< predchádzajúci článok
Kaliňák po rozsudku v kauze Mýtnik: Štátu nevznikla škoda, systém kajúcnikov zlyhal

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 