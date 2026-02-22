Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Etela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. februára 2026

Trnavskí poslanci budú vyberať hlavného kontrolóra, zarábať bude približne štyri tisíc eur mesačne


Tagy: Hlavný kontrolór

Mestské zastupiteľstvo v Trnave vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, ktorý bude najbližších šesť rokov dohliadať na ...



Zdieľať
trnava 1 676x450 22.2.2026 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Trnave vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, ktorý bude najbližších šesť rokov dohliadať na hospodárenie mestského úradu, ale aj rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Poslanci budú kontrolóra voliť 28 apríla, uchádzači môžu odovzdávať prihlášky do výberového konania do 14. apríla.


Funkčné obdobie terajšej hlavnej kontrolórky Moniky Černayovej sa končí 30. apríla. Nové funkčné obdobie kontrolóra sa začína hneď nasledujúci deň, teda 1. mája, a bude trvať šesť rokov. Uchádzači o túto funkciu musia mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie a musia byť bezúhonní. O funkciu sa môže opäť uchádzať aj Monika Černayová.

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. V prípade, ak ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, koná sa druhé kolo voľby, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvvyšším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov, pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb. Poslanci môžu voliť tajným alebo verejným hlasovaním.

Plat hlavného kontrolóra sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve a počtu obyvateľov mesta. V prípade Trnavy bude po oficiálnom oznámení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2025 predstavovať čiastku okolo 4000 eur mesačne. Mestské zastupiteľstvo môže kontrolórke schváliť mesačnú odmenu vo výške tridsať percent platu. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom je podľa zákona o obecnom zriadení primátor povinný uzavrieť pracovnú zmluvu k termínu nasledujúcemu po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra, v prípade Trnavy teda k 1. máju 2026.


Zdroj: SITA.sk - Trnavskí poslanci budú vyberať hlavného kontrolóra, zarábať bude približne štyri tisíc eur mesačne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hlavný kontrolór
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaliňák po rozsudku v kauze Mýtnik: Štátu nevznikla škoda, systém kajúcnikov zlyhal
<< predchádzajúci článok
Drucker o vražde Kuciaka: Slovensko sa s tragédiou vysporiadava, nič sa neprikrýva

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 