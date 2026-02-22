|
Nedeľa 22.2.2026
Úvodná strana
|
22. februára 2026
Trnavskí poslanci budú vyberať hlavného kontrolóra, zarábať bude približne štyri tisíc eur mesačne
Mestské zastupiteľstvo v Trnave vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, ktorý bude najbližších šesť rokov dohliadať na ...
22.2.2026 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Trnave vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, ktorý bude najbližších šesť rokov dohliadať na hospodárenie mestského úradu, ale aj rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Poslanci budú kontrolóra voliť 28 apríla, uchádzači môžu odovzdávať prihlášky do výberového konania do 14. apríla.
Funkčné obdobie terajšej hlavnej kontrolórky Moniky Černayovej sa končí 30. apríla. Nové funkčné obdobie kontrolóra sa začína hneď nasledujúci deň, teda 1. mája, a bude trvať šesť rokov. Uchádzači o túto funkciu musia mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie a musia byť bezúhonní. O funkciu sa môže opäť uchádzať aj Monika Černayová.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. V prípade, ak ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, koná sa druhé kolo voľby, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvvyšším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov, pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb. Poslanci môžu voliť tajným alebo verejným hlasovaním.
Plat hlavného kontrolóra sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve a počtu obyvateľov mesta. V prípade Trnavy bude po oficiálnom oznámení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2025 predstavovať čiastku okolo 4000 eur mesačne. Mestské zastupiteľstvo môže kontrolórke schváliť mesačnú odmenu vo výške tridsať percent platu. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom je podľa zákona o obecnom zriadení primátor povinný uzavrieť pracovnú zmluvu k termínu nasledujúcemu po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra, v prípade Trnavy teda k 1. máju 2026.
Zdroj: SITA.sk - Trnavskí poslanci budú vyberať hlavného kontrolóra, zarábať bude približne štyri tisíc eur mesačne © SITA Všetky práva vyhradené.
