Kaliňák podľa Grendela nakúpil luxusné tryskáče Bombardier, no v kríze zasahoval „nevyhovujúci“ Spartan – VIDEO

Nákup bez súťaže za takmer 47 miliónov eur

23.6.2025 (SITA.sk) - Lietadlá Bombardier boli zbytočným nákupom, občanov z Jordánska evakuoval Spartan . Uviedol to poslanec za hnutie Slovensko Gábor Grendel . Ako pripomenul, vláda 20. novembra minulého roku schválila návrh ministerstva obrany na obmenu dopravného letectva, a to ako strategickú investíciu.V predloženom materiáli sa konštatuje, že súčasné dopravné lietadlá Ministerstva obrany (MO) SR , a teda dva kusy lietadiel Spartan a sedem kusov lietadiel L-410 už nevyhovujú požiadavkám Ozbrojených síl SR. Dôvodom bola napríklad nedostatočná prepravná kapacita, nedostatočný operačný dolet či to, že nie sú vhodné na zabezpečenie evakuačných letov z krízových oblastí.„K tejto téme sme mali už niekoľko tlačových konferencií, kde sme upozorňovali na to, že lietadlá, ktoré sa chystá nakúpiť minister obrany, ktoré sú dnes už aj nakúpené a sú odstavené na bratislavskom letisku M. R. Štefánika , sú predražené a na ten účel, ktorý sa píše v materiáli, sú nevyhovujúce,“ uviedol Grendel. Ide o dva kusy lietadiel Bombardier Global 5000.„Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ) sú už lietadla Spartan pre evakuáciu nevyhovujúce, a preto požiadal o schválenie strategickej investície. Znamená to, že nemusí robiť verejné obstarávanie, teda súťaž viacerých potenciálnych uchádzačov a dodávateľov, môže si kúpiť lietadlo, na aké ukáže prstom,“ upozornil Grendel a pripomenul, že v materiáli z novembra 2024 sa píše, že ministerstvo navrhuje obstaranie nového typu dvoch kusov dvojmotorových prúdových lietadiel určených primárne k získaniu novej prepravnej spôsobilosti - na prepravu cestujúcich na stredné vzdialenosti s kapacitou do 15 prepravovaných osôb.„O mesiac nato 20. decembra 2024, teda mesiac po rozhodnutí vlády a krátko pred Vianocami, kúpilo MO SR bez súťaže za takmer 47 miliónov eur dva luxusné tryskáče typu Bombardier Global 5000 od americkej spoločnosti United Wings International. My sme už vtedy kritizovali tento nákup ako zbytočný luxus, a práve minulotýždňová evakuácia občanom z Blízkeho východu ukázala, že sme mali pravdu,“ zdôraznil Grendel.Grendel upozornil, že obidve lietadlá Bombardier sú už v Bratislave na letisku a od apríla sú k dispozícii. „Po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe, a teraz sa dostaneme k evakuácii, ktorá sa udiala minulý týždeň, sa vláda rozhodla vyslať lietadlá na evakuáciu našich občanov a občanov iných členských štátov EÚ, ktoré požiadali o pomoc. Vláda rozhodla o vyslaní lietadiel, a čuduj sa svete, Bombardiery to neboli. Z letky MO SR bol na evakuáciu občanom z Jordánska nasadený vraj zastaraný a nevyhovujúci Spartan,“ uviedol Grendel a pripomenul, že Spartan previezol občanov z Jordánska na Cyprus, a z Cypru na Slovensko ich dostalo lietadlom Airbus A319 ministerstva vnútra.Grendel podotkol, že Bobardier má kapacitu 15 osôb, čo znamená, že by sa musel otočiť trikrát, aby dostal z Blízkeho východu toľko ľudí, čo Airbus. „Toto je len jeden z mnohých príkladov, ako Kaliňák míňa peniaze daňových poplatníkov z rozpočtu MO SR. Predražene, netransparetne a na veci, ktoré SR často nepotrebuje a našej obranyschopnosti nepomáhajú,“ vyhlásil Grendel.Poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko) sa na tlačovej besede venoval téme zvyšovania výdavkov na obranu. „Celý svet sa včera dopočul, že zástupcovia 32 členských krajín NATO schválili text spoločného vyhlásenia, ktorý na tohtotýždňovom samite budú podpisovať lídri krajín,“ uviedol Jakab s tým, že výdavky na obranu by sa mali zvyšovať na päť percent HDP.„To je presne to, čo premiér Robert Fico (Smer-SD) hovorí svojim voličom, že nechce aby boli zvýšené výdavky na päť percent HDP, lebo si to nemôžeme dovoliť, a bojuje proti tomu. Ale len naoko,“ upozornil Jakab s tým, že človek Fica, teda zástupca SR pri NATO, tiež zahlasoval, že sa výdavky na obranu budú zvyšovať na päť percent HDP.To súčasne podľa slov Jakaba schválili všetky krajiny okrem Španielska, ktoré si vyjednalo 2,1 percenta. Jakab pripomenul, že v roku 2022 sedem krajín z 30 splnilo záväzok vynakladať dve percentá HDP na obranu, pričom Slovensko bolo medzi nimi. V roku 2023 nesplnili záväzok dve tretiny členských krajín, no Slovensko áno. V roku 2024 nesplnila záväzok takmer tretina krajín, Slovensko k ním však opäť nepatrilo.„Boli sme poctiví a zástupca SR pri NATO teraz podpisuje, že ideme s navyšovaním výdavkov na päť percent. A toto je to farizejstvo a pretvárka Roberta Fica, ktorý hovorí pred svojimi voličmi, ako je navýšenie výdavkov zlé, chcel by neutralitu, ale zatiaľ jeho človek podpisuje navýšenie výdavkov na päť percent a prezident Peter Pellegrini to pôjde tiež podpísať, kým Španieli si vyrokovali výnimku,“ uviedol poslanec.Ako doplnil, keď premiér hovorí o výdavkoch sedem miliárd eur na obranu a o neutralite, tak si treba spomenúť na ministra obrany. Ten pri rozpočte 2,8 miliardy míňa ako po nebohom na veci, ktoré nepotrebuje a nevie si ich obhájiť, ktoré ležia na zemi a stáli desiatky miliónov eur z peňaženiek daňových poplatníkov. Namiesto 2,8 miliardy si predstavte, že by mal sedem miliard eur. Myslím si, že by ich mal veľmi rád k dispozícii, pretože je minister všetkého a Fico mu to dopraje,“ uzavrel Jakab.