Schneider Electric a NVIDIA urýchľujú vývoj a nasadenie tovární na umelú inteligenciu vo veľkom rozsahu

23.6.2025 (SITA.sk) - Iniciatíva výskumu a vývoja smeruje k novým systémom chladenia, napájania, riadenia budov a kontroly pre digitálne a fyzické dátové centrá s umelou inteligenciou.Spoločnosť Schneider Electric , líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, oznámila spoluprácu so spoločnosťou NVIDIA s cieľom pokryť rastúci dopyt po udržateľnej infraštruktúre pripravenej na umelú inteligenciu. Obaja partneri sa zaviazali rozvíjať iniciatívy v oblasti výskumu a vývoja pre napájanie, chladenie, riadenie a rackové systémy s vysokou hustotou, aby umožnili vznik novej generácie tovární s umelou inteligenciou.Partnerstvo spája svetových lídrov v oblasti udržateľnosti a zrýchlených výpočtov s cieľom podporiť ambície Európskej únie v oblasti infraštruktúry umelej inteligencie a jej iniciatívu " InvestAI ", ktorá plánuje zmobilizovať investície do umelej inteligencie vo výške 200 miliárd EUR. Obe spoločnosti spoločne reagujú na akčný plán AI Continent Action Plan, v ktorom sa uvádza spoločná misia zriadiť najmenej 13 tovární na umelú inteligenciu v celej Európe a zároveň vytvoriť až päť gigafabrík na umelú inteligenciu."Nie sme len partnermi, naše tímy sú hnacou silou pokročilého výskumu a vývoja a spoločne vyvíjajú infraštruktúru potrebnú na tvorbu ďalšej generácie výrobných závodov s umelou inteligenciou na celom svete," hovorí Olivier Blum, generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Electric. "Vnímame obrovský úspech pri zavádzaní riešení napájania a chladenia kvapalinami novej generácie, ktoré sú špeciálne vytvorené pre dátové centrá AI. Spájajúce svetových lídrov v oblasti udržateľnosti a zrýchlených výpočtov nám umožňuje ďalej urýchliť túto dynamiku a posunúť hranice možností pre pracovné záťaže AI zajtrajška."Spoločnosť Schneider Electric tiež predstavila aj súbor nových riešení pre dátové centrá pripravené na umelú inteligenciu, vrátane nových riešení EcoStruxure™ Pod a Rack Infrastructure. Prefabrikované modulárne dátové centrum EcoStruxure Pod, ktoré je určené na urýchlenie vývoja AI na celom svete, je škálovateľná architektúra umožňujúca rýchle nasadenie dátového centra AI.V rámci toho bol vyvinutý aj nový rackový systém inšpirovaný projektom Schneider Electric Open Compute Project (OCP), ktorý podporuje platformu NVIDIA GB200 NVL72 využívajúcu modulárnu architektúru NVIDIA MGX, čím sa spoločnosť Schneider Electric po prvýkrát integruje do ekosystémov NVIDIA HGX a MGX.Produktové inovácie nadväzujú na predstavenia prvého digitálneho dvojčaťa na svet e pre elektrické a veľkokapacitné energetické systémy v závodoch s umelou inteligenciou, ktoré využíva NVIDIA Omniverse Blueprint.Spoločnosti Schneider Electric a NVIDIA tiež spoločne vyvinuli sériu referenčných návrhov založených na kompletnom elektrickom a kvapalinovom chladení ako schválený dodávateľ CDU pre spoločnosť NVIDIA - mnohé z nich zahŕňajú aj riešenia z portfólia kvapalinového chladenia spoločnosti Motivair po jej akvizícii spoločnosťou Schneider Electric v marci 2025.Prostredníctvom tohto rozšíreného a prehĺbeného strategického partnerstva budú spoločnosti Schneider Electric a NVIDIA naďalej urýchľovať svoje infraštruktúrne iniciatívy, urýchľovať zavádzanie nových produktov a referenčných návrhov na budovanie tovární budúcnosti s umelou inteligenciou.