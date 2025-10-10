Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. októbra 2025

Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom. Hudobník na kritiku reagoval vulgárnymi slovami


Hudobník Oskar Rózsa je poradcom ministra obrany a poberá štandardný plat poradcu. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák to potvrdil po ...



67b5c34b86a68599074347 676x451 10.10.2025 (SITA.sk) - Hudobník Oskar Rózsa je poradcom ministra obrany a poberá štandardný plat poradcu. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák to potvrdil po piatkovom rokovaní vlády. Ešte 6. októbra minister informoval, že Rózsa pracuje na ministerstve obrany na dohodu. To, čomu sa má na rezorte venovať, je Vojenská hudba Ozbrojených síl SR. Kaliňák s ním spolupracoval ešte ako minister vnútra, pričom spolupráca sa týkala hudby Ministerstva vnútra SR.


Dovolil som si ho v tejto oblasti požiadať o spoluprácu opäť, tentoraz pri Vojenskej hudbe Ozbrojených síl SR. Oskar Rózsa u nás pracuje na dohodu a pripravoval aj aranžmán k hudobného programu počas Stredoeurópskej obrannej konferencie na Bratislavskom hrade, a bola to úspešná reprezentácia SR pred zahraničnými partnermi,” povedal Kaliňák.

Rózsa je jeho poradcom


V piatok na vláde minister potvrdil, že Rózsa je jeho poradcom. „V tejto veci chcem, aby so mnou spolupracoval pri prebudovávaní, modernizácii. Tak ako aj zbraňové systémy, aj táto časť je dôležitá," povedal Kaliňák. To, aký plat dostáva od ministerstva obrany je však zatiaľ neznáme. Kaliňák súčasne reagoval na nedávne vulgárne vyjadrenia Rózsu.

Ten na svojej sociálnej sieti napísal: „Oznam pre všetkých polodementných posrancov a pošťankine, ktorým psychopat z TT a jemu podobní umožnili hrať sa na osobnosti, čímž pádom majú nutkanie sa pripomenúť verejnosti so svojím názorom a humorom: Nevstupujem do armády, nie som vojak, zostávam aj naďalej civil (ako tisícky ďalších civilov pracujúcich v ozbrojených zložkách), vy totálni retardovaní dementi!".

Na jeho vulgárne vyjadrenia minister zareagoval slovami, že je načase, aby mu vysvetlil, že teraz už reprezentuje ministerstvo obrany. Kaliňák ubezpečil, že s Rózsom bude na túto tému diskutovať.

S informáciou prišiel exminister obrany Naď


S informáciou o tom, že hudobníka zamestnali na ministerstve obrany, prišiel ako prvý exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati). Ironicky pritom zhodnotil, že ide o hrdého vojaka, odborníka na obranu a človeka, ktorý má rezortu obrany čo ponúknuť.

Oskar Rózsa je známy okrem toho, že má zásadné problémy s drogami, že porušil nejaký zákon, keď komponoval hymnu za približne 50-tisíc eur, ktorá nespĺňala nejaké zákonne predpoklady, je aj známy tým, že útočí na všetkých z opozície vrátane mňa a už aj môjho syna," povedal Naď. Predseda Demokratov sa pýta, kto bude ďalší, koho minister obrany najbližšie zoberie do rezortu.

„Predpokladám, že na zozname je Bombic, hneď z basy. Z Británie ho doviezli špeciálom, tak z basy ho možno zoberú nejakým vozidlom MO SR rovno do rezortu. A potom ešte mladý Sulík. To čo je toto?,“ dodal Naď.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom. Hudobník na kritiku reagoval vulgárnymi slovami © SITA Všetky práva vyhradené.

