Kaliňák predstavil brožúru Únos spravodlivosti v rokoch 2020 až 2023, odôvodňuje v nej aj novelu Trestného zákona (video)

1.2.2024 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) predstavil publikáciu Únos spravodlivosti v rokoch 2020 až 2023. Učinil tak na štvrtkovej tlačovej besede po rokovaní vlády. Ako uviedol, 140-stranová brožúra prináša 140 káuz a prípadov, pri ktorých boli masívne porušované ľudské práva.„Nie sú tam domnienky, frázy, nie sú tam rôzne politické stanoviská, sú tam iba čisté fakty," priblížil minister a dodal, že brožúra obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR Generálnej prokuratúry SR , ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva Brožúra by podľa Kaliňáka mala zodpovedať otázku, kde dochádzalo k porušeniam práv. Zároveň podľa neho potvrdzuje, že za posledné tri roky „bola na prvom mieste politická moc a zneužívanie policajnej a trestnoprávnej agendy proti vybraným členom slovenskej spoločnosti". Zdôraznil tiež úlohu Úradu špeciálnej prokuratúry vo viacerých konaniach.Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) dodal, že daný materiál sa opiera o fakty, podporené rozhodnutiami rôznych, najmä súdnych autorít, ale napríklad aj verejného ochrancu práv, nie sú v ňom hodnotiace úsudky.Zdôraznil, že za príbehmi nezákonne stíhaných, väznených či obvinených nie sú len ich osobné osudy, ale i osudy rodín a okolia. Považuje za potrebné nastaviť opatrenia tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k takémuto porušovaniu práv.„A to sa snažíme urobiť práve prostredníctvom návrhu novelizácie Trestného zákona a súvisiacich predpisov," dodal minister Susko. Avizoval i to, že dokument zverejnia, aby si občania mohli sami spraviť názor na oprávnenosť predloženej novelizácie trestných kódexov. Podotkol tiež, že ľudia zvolávaní na protesty sú podľa neho klamaní.