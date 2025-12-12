|
Piatok 12.12.2025
|
12. decembra 2025
Kaliňák predstavil novú výstroj pre vojakov, pozostáva z približne 16 súčastí a je vyrobená na Slovensku – VIDEO
Ministerstvo obrany v piatok predstavilo novú výstroj pre príslušníkov
12.12.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany v piatok predstavilo novú výstroj pre príslušníkov Ozbrojených síl SR "vzor 25". Ako uviedol šéf rezortu Robert Kaliňák, väčšina vojakov by ju mala mať k dispozícii už v budúcom roku, najmä pokiaľ ide o oblečenie. Podľa ministra je prakticky celá výstroj vyrobená na Slovensku.
Obuv pre vojakov sa napríklad vyrába v Bardejove. "Trhová cena je od 140 eur vyššie, my nakupujeme prakticky za polovicu," zdôraznil minister. Pokiaľ ide o uniformu pozostávajúcu z nohavíc, blúzy a čiapky, rezort je podľa Kaliňáka vlastníkom dizajnu, pričom krajčírske služby poskytujú slovenské firmy.
"Začali už dnešným dňom jednotlivé dodávky na prvé útvary," povedal minister, že náklady na zabezpečenie jednej sady predstavujú 300 eur. K tejto základnej sade podľa neho budú dopĺňané napríklad zimné bundy, nepremokavé oblečenie alebo spodné prádlo. Celkovo podľa ministra uniforma pozostáva z približne 16 súčastí, ktoré musia vojaci dostávať dvakrát ročne.
"Nikto nechodí do práce v jednom oblečení celý rok," skonštatoval minister. Nový vzor uniformy vyvinutý v Akadémii Ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši nahradí podľa Kaliňáka takzvaný "digitálny vzor", využívaný od roku 2007. Základom nového dizajnu sú takzvané remisné krivky, ktoré majú odrážať svetlo. Zároveň sa od gombíkov prešlo k zipsom a suchým zipsom.
Pokiaľ ide o taktickú vestu, tá je súčasne aj balistickou (nepriestrelnou) vestou chrániacou pred muníciou z krátkych zbraní a pred črepinami. Zároveň sa k nej môžu pridať takzvané ťažké pláty, ktoré chránia proti "dlhým" zbraniam vysokých ráží. "Myslíme si, že táto taktická vesta spĺňa tie najmodernejšie kritériá," skonštatoval minister.
Dlhé zbrane pre vojakov bez príslušenstva vyjdú podľa ministra na 1190 eur, a zásobníky, ktorých by k jednej zbrani malo byť osem kusov stoja podľa Kaliňáka 14 eur. Taktický popruh pre zbraň stojí 70 eur, bajonetový nôž 60 eur a tlmič 450 eur. Súčasťou zmluvy na dodanie zbraní za 82 miliónov eur sú podľa ministra zároveň aj pištole, cvičné zbrane aj ostreľovacie pušky. Celkovo by vojaci mali obdržať približne 23-tisíc nových zbraní.
Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka boli v prípade novej výzbroje a výstroje akceptované všetky pripomienky vojakov. "Či už je to uniforma, či už je to zbraň a rôzne vychytávky, sú na základe našich osobných skúseností z výcviku a takisto aj z prebiehajúcich konfliktov," zdôraznil Zmeko.
