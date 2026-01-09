Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. januára 2026

Kaliňák pripúšťa spoluprácu s Republikou. Aj ich najtvrdšie vyjadrenia sú ako „ružový vánok“ v porovnaní s Matovičom, tvrdí


Tagy: COVID-19 Minister obrany SR Spolupráca Voľby

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nevylučuje po voľbách spoluprácu strany Smer-SD s



67615440d2071075269751 676x451 9.1.2026 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nevylučuje po voľbách spoluprácu strany Smer-SD s hnutím Republika. Šéf rezortu obrany sa vyjadril, že aj tie najtvrdšie vyjadrenia Republiky mu pripadajú ako „ružový vánok“ v porovnaní s tým, čo spôsobil Igor Matovič (Hnutie Slovensko) v rokoch 2020 až 2023.


„Dodnes máte desiatky rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušovaní ľudských práv. Jediný, kto kedy nasadzoval silové prostriedky na potláčanie iných názorov počas pokojných demonštrácií ľudí bola Matovičova vláda a Radičovej vláda. Radičovej vláda proti protestom proti Gorile, Matovičova vláda proti protestom proti opatreniam v rámci COVID-19. Tak mi povedzte, kto je tu horší,“ uviedol Kaliňák.

Minister súčasne podotkol, že v mnohých názoroch, ktoré hovorila strana Smer-SD, a ktoré hovorí Republika a Hlas-SD, dochádza k prelínaniu. „Sú veci, kde sa nezhodneme, to je úplne jasné, ale o tom je demokratická súťaž. A každý, kto dostane mandát od voličov, má právo podieľať sa na moci,“ vyhlásil Kaliňák.

Súčasne je názoru, že v Republike sa mnohé veci posunuli. „Oni mali svoj vývoj, my sme mali svoj vývoj. Zoberte si, že dnes možno považovať za fašistické názory tie, ktoré upierajú možnosť mať iný názor,“ vyhlásil Kaliňák. To, čo stranu Smer spája s Republikou sú podľa slov Kaliňáka napríklad príbuzné názory na migráciu a v minulosti aj podobné názory v súvislosti s pandémiou COVID-19.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák pripúšťa spoluprácu s Republikou. Aj ich najtvrdšie vyjadrenia sú ako „ružový vánok“ v porovnaní s Matovičom, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.

