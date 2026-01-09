|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alexej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. januára 2026
Minister Tomáš otvoril dve zariadenia sociálnych služieb, nové centrá majú vzniknúť po celom Slovensku
Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Plán obnovy a odolnosti SR Sociálne služby Zdravotná starostlivosť
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v piatok slávnostne otvoril dve nové špecializované zariadenia sociálnych služieb v obciach Kežmarského okresu Spišská ...
Zdieľať
9.1.2026 (SITA.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v piatok slávnostne otvoril dve nové špecializované zariadenia sociálnych služieb v obciach Kežmarského okresu Spišská Belá a Slovenská Ves.
Oba projekty boli vybudované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a patria k rozširovaniu kapacít komunitnej starostlivosti, ktoré sa postupne realizujú vo všetkých regiónoch krajiny. Nové nízkokapacitné zariadenia komunitného typu ponúknu celoročnú pobytovú starostlivosť pre osoby so zdravotnými problémami, akými sú demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba či organický psychosyndróm.
Spolu budú mať kapacitu 24 miest určených pre klientov, ktorí potrebujú odbornú pomoc a starostlivosť v rodinnej atmosfére. Podľa ministra Tomáša sú tieto zariadenia dôležitým krokom k zlepšeniu dostupnosti sociálnych služieb pre seniorov a ľudí s náročnejšími zdravotnými potrebami priamo v ich regiónoch.
„S cieľom zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb budujeme z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR zariadenia sociálnych služieb po celom Slovensku,“ povedal minister pri otvorení.
Doteraz v rámci tejto investície vzniklo už dvanásť nových zariadení sociálnych služieb a do leta 2026 sa plánuje otvoriť celkovo takmer 170 nových ambulantných a pobytových zariadení. Po ich dokončení budú poskytovať sociálne služby pre obyvateľov s rôznymi potrebami a celková kapacita takto vzniknutej siete zariadení presiahne 3 000 miest.
Na výstavbu a prevádzku nových zariadení sociálnych služieb bolo z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenených viac než 230 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Vďaka tejto investícii sa má výrazne zlepšiť sieť služieb v komunitnom prostredí, aby ľudia s ťažkými zdravotnými diagnózami nemuseli hľadať pomoc len vo veľkých mestách či vzdialených centrách sociálnej starostlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Minister Tomáš otvoril dve zariadenia sociálnych služieb, nové centrá majú vzniknúť po celom Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Lepšia dostupnosť služieb
Oba projekty boli vybudované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a patria k rozširovaniu kapacít komunitnej starostlivosti, ktoré sa postupne realizujú vo všetkých regiónoch krajiny. Nové nízkokapacitné zariadenia komunitného typu ponúknu celoročnú pobytovú starostlivosť pre osoby so zdravotnými problémami, akými sú demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba či organický psychosyndróm.
Spolu budú mať kapacitu 24 miest určených pre klientov, ktorí potrebujú odbornú pomoc a starostlivosť v rodinnej atmosfére. Podľa ministra Tomáša sú tieto zariadenia dôležitým krokom k zlepšeniu dostupnosti sociálnych služieb pre seniorov a ľudí s náročnejšími zdravotnými potrebami priamo v ich regiónoch.
„S cieľom zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb budujeme z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR zariadenia sociálnych služieb po celom Slovensku,“ povedal minister pri otvorení.
Milióny z Plánu obnovy
Doteraz v rámci tejto investície vzniklo už dvanásť nových zariadení sociálnych služieb a do leta 2026 sa plánuje otvoriť celkovo takmer 170 nových ambulantných a pobytových zariadení. Po ich dokončení budú poskytovať sociálne služby pre obyvateľov s rôznymi potrebami a celková kapacita takto vzniknutej siete zariadení presiahne 3 000 miest.
Na výstavbu a prevádzku nových zariadení sociálnych služieb bolo z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenených viac než 230 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Vďaka tejto investícii sa má výrazne zlepšiť sieť služieb v komunitnom prostredí, aby ľudia s ťažkými zdravotnými diagnózami nemuseli hľadať pomoc len vo veľkých mestách či vzdialených centrách sociálnej starostlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Minister Tomáš otvoril dve zariadenia sociálnych služieb, nové centrá majú vzniknúť po celom Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Plán obnovy a odolnosti SR Sociálne služby Zdravotná starostlivosť
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Raši stanovil pre rok 2026 iba päť schôdzí parlamentu. Zamestnanci sa potrebujú venovať rodinám, tvrdí Hlas
Raši stanovil pre rok 2026 iba päť schôdzí parlamentu. Zamestnanci sa potrebujú venovať rodinám, tvrdí Hlas
<< predchádzajúci článok
Kaliňák pripúšťa spoluprácu s Republikou. Aj ich najtvrdšie vyjadrenia sú ako „ružový vánok“ v porovnaní s Matovičom, tvrdí
Kaliňák pripúšťa spoluprácu s Republikou. Aj ich najtvrdšie vyjadrenia sú ako „ružový vánok“ v porovnaní s Matovičom, tvrdí