Kaliňák rokoval s poľským ministrom obrany, vzájomná spolupráca má rozvíjať projekty obranného priemyslu (foto)

22.11.2024 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) vidí obrovský priestor na spoluprácu s Poľskom v oblasti obranného priemyslu. Uviedol to v piatok v rámci prijatia ministra národnej obrany Poľska Władysława Kosiniaka-Kamysza . Ako ďalej uviedol, hlavným kritériom budovania vzájomných vzťahov by mala byť sebestačnosť.„Identifikovali sme hneď niekoľko prienikov, kde môžeme budovať spoločné projekty potrebné nielen pre naše ozbrojené sily, ale vďaka ktorým budeme môcť byť úspešní aj v zahraničí,“ skonštatoval Kaliňák. Jeho poľský rezortný kolega vyzdvihol slovenské výrobné kapacity a možnosti výroby predovšetkým veľkokalibrovej munície.„Slovensko má obrovský potenciál, jeden z najväčších - nielen v Európe, ale aj vo svete. Spolu s vami chceme rozvíjať projekty obranného priemyslu, v tejto oblasti ste naším strategickým partnerom. Budeme robiť všetko pre to, aby naše firmy spolupracovali čo najužšie,“ uviedol šéf poľského rezortu obrany.V súčasnosti je podľa Kosiniaka-Kamysza najväčšou prioritou Poľska spustenie veľkovýroby veľkokalibrovej munície.„Som presvedčený o tom, že bez partnerov zo Slovenskej republiky sa nám to nepodarí. Dohodli sme sa, že pripravíme medzivládnu zmluvu, ktorá sa bude týkať spolupráce a rozvoja obranného priemyslu," doplnil.Ministri sa podľa rezortu obrany zároveň zhodli, že bilaterálna spolupráca v oblasti obrany a bezpečnosti je medzi oboma krajinami veľmi intenzívna.Ďalší možný priestor na prehĺbenie kooperácie identifikovali aj v oblasti špeciálnych jednotiek, vojenských cvičení či vzdelávania.Vyzdvihli však aj doterajšiu spoluprácu v rámci euroatlantických štruktúr, ktorá je podľa nich rovnako na veľmi vysokej úrovni. Kaliňák zároveň poďakoval poľským partnerom za ochranu slovenského vzdušného priestoru i za účasť poľských ozbrojených síl na našich oslavách 80. výročia SNP.