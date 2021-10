Kaliňák sa vyjadril k videu z „chatovačky“ a podozrieva NAKA aj špeciálnu prokuratúru z boja proti Smeru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Exminister vnútra a člen predstavenstva strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Kaliňák sa domnieva, že Úrad špeciálnej prokuratúry sa spolu s niekoľkými vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) rozhodli viesť boj so stranou Smer-SD a ich rodinní príslušníci sa z toho stali rukojemníkmi, keďže súčasťou rozhovorov sú aj syn a otec „nezákonne väzobne stíhaných“. V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor strany.„Našťastie, dnes existujú digitálne stopy, ktoré sa nedajú zamiesť a všetky tieto veci sa budú dať v budúcnosti vyšetriť. Už dnes vidíme, akým spôsobom reaguje špeciálna prokuratúra, ktorá hovorí, že nie my sme posunuli tieto videá do novín,“ upozorňuje Kaliňák.Hnev a frustrácia nelegálne nahratých ľudí, ktorí sa už rok nemôžu domôcť spravodlivosti pre ich otcov či synov sú podľa Kaliňáka pochopiteľné.„Zverejnili nahrávky súkromných osôb, súkromného rozhovoru o súkromných problémoch a frustráciách, ktoré nemajú nič spoločné s trestnou činnosťou alebo nelegálnou činnosťou. Bol to rozhovor ľudí, ktorí sa už rok nevedia domôcť spravodlivosti, ktorí rok bojujú s týmto vražedným systémom, ktorý mučí ľudí ako v stredoveku v nezákonných väzbách, o čom aj dnes vyšiel rozsudok ústavného súdu o tom, že Monika Jankovská bola nezákonne vo väzbe,“ poukazuje Kaliňák.