Pellegriniho Hlas-SD chce vedieť, odkiaľ zobral Sulík peniaze na kúpu ranča v Austrálii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) podala podnet na Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre nezlučiteľnosť funkcií . Ten má preveriť majetkové pomery ministra hospodárstva Richarda Sulíka SaS ) a to, z akých prostriedkov kúpil ranč v Austrálii. Hlas-SD to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková „Minister hospodárstva odporučil ľuďom, aby si kvôli vyšším cenám energií vykrúcali žiarovky a menej svietili. Hlas-SD si však chce lepšie posvietiť na austrálsky ranč Richarda Sulíka. Ľudia na Slovensku majú právo vedieť, odkiaľ zobral predseda vládnej strany a minister hospodárstva prostriedky na kúpu svojho ranča a kto sú jeho spolumajitelia,“ povedal po podaní návrhu poslanec strany Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD pripomína, že jedným z hlavných predvolebných sľubov vládnej koalície bola transparentnosť. Terajší vládni predstavitelia podľa Eštoka v časoch, keď boli v opozícii, požadovali neustále preverovanie majetkov vplyvných politikov. „Teraz môže pán Sulík ukázať, že naozaj nemá čo skrývať, že mu jeho majetkové pomery umožnili dožičiť si luxus v Austrálii a že svoj majetok nevlastní so žiadnymi závadovými osobami,“ dodal Šutaj Eštok.