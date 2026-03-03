Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

Kaliňák vysvetlil, prečo americké vojenské lietadlá môžu lietať na Blízky východ cez slovenské územie – VIDEO


Americké vojenské lietadlá môžu lietať cez vzdušný priestor Slovenskej republiky smerom na Blízky východ. Minister obrany Robert Kaliňák (



Zdieľať
676154402a104593548406 1 676x458 3.3.2026 (SITA.sk) - Americké vojenské lietadlá môžu lietať cez vzdušný priestor Slovenskej republiky smerom na Blízky východ. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pre agentúru SITA vysvetlil, prečo je to tak, a to aj napriek tomu, že vláda útoky odsúdila.


Minister v reakcii na medializované tvrdenia a tvrdenia europoslankyne Lucie Yar (PS), že Slovensko tieto lety povolilo, uviedol, že sa situácia zmenila od vstupu Slovenska do NATO.

Zámena pravidiel


"Zmluvy o spolupráci hovoria o tom, kde a akým spôsobom sa jednotlivé lety evidujú. V tejto chvíli platí, že jednotlivé štáty nahlasujú svoje lety a my ich evidujeme. Povolenia sa vydávajú len v prípade, keď majú lietadlá pristáť," priblížil minister, podľa ktorého tu dochádza k zámene pravidiel, ktoré platia pre civilné štátne lety, a teda napríklad pre letky ministerstiev vnútra, ktoré si častokrát vybavujú jednotlivé povolenia.




"Ale v prípade vojenských aliančných letov je to o oznamovacej povinnosti. Iba v prípade pristátia je potrebné povolenie," dodal minister. Kaliňák súčasne podotkol, že vo všetkých prípadoch preletu amerických vojenských lietadiel išlo o dopravné a logistické lietadlá, nie o bojové lietadla, akými sú stíhačky či bombardéry.

Yar sa do toho nevyzná


Prelety amerických lietadiel v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe kritizovala europoslankyňa Lucia Yar (PS). Upozornila, že vláda jedným dychom odsudzuje útoky na Blízkom východe, nazýva to inváziou a porušovaním medzinárodného práva, no druhým dychom povoľuje prelety americkej armády do Iránu cez slovenské územie. Kaliňák na vyjadrenia europoslankyne reagoval s tým, že sa do toho nevyzná.

"Ona sa prezentuje ako odborníčka, no nevie základy. Má otvorené dvere, môže sa spýtať ministerstva obrany. Nikdy sa nás na nič nespýtala a žiadnu informáciu od nás nechcela," dodal minister a zdôraznil, že SR rešpektuje členstvo v NATO, ktoré je základom slovenskej obrany, no je podľa neho namieste povedať, aká je pravda, a teda to, že útok USA a Izraela na Irán je v rozpore s medzinárodným právom.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák vysvetlil, prečo americké vojenské lietadlá môžu lietať na Blízky východ cez slovenské územie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR
