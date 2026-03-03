|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 3.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohumil, Bohumila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. marca 2026
Kaliňák vysvetlil, prečo americké vojenské lietadlá môžu lietať na Blízky východ cez slovenské územie – VIDEO
Tagy: Minister obrany SR
Americké vojenské lietadlá môžu lietať cez vzdušný priestor Slovenskej republiky smerom na Blízky východ. Minister obrany Robert Kaliňák (
Zdieľať
3.3.2026 (SITA.sk) - Americké vojenské lietadlá môžu lietať cez vzdušný priestor Slovenskej republiky smerom na Blízky východ. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pre agentúru SITA vysvetlil, prečo je to tak, a to aj napriek tomu, že vláda útoky odsúdila.
Minister v reakcii na medializované tvrdenia a tvrdenia europoslankyne Lucie Yar (PS), že Slovensko tieto lety povolilo, uviedol, že sa situácia zmenila od vstupu Slovenska do NATO.
"Zmluvy o spolupráci hovoria o tom, kde a akým spôsobom sa jednotlivé lety evidujú. V tejto chvíli platí, že jednotlivé štáty nahlasujú svoje lety a my ich evidujeme. Povolenia sa vydávajú len v prípade, keď majú lietadlá pristáť," priblížil minister, podľa ktorého tu dochádza k zámene pravidiel, ktoré platia pre civilné štátne lety, a teda napríklad pre letky ministerstiev vnútra, ktoré si častokrát vybavujú jednotlivé povolenia.
"Ale v prípade vojenských aliančných letov je to o oznamovacej povinnosti. Iba v prípade pristátia je potrebné povolenie," dodal minister. Kaliňák súčasne podotkol, že vo všetkých prípadoch preletu amerických vojenských lietadiel išlo o dopravné a logistické lietadlá, nie o bojové lietadla, akými sú stíhačky či bombardéry.
Prelety amerických lietadiel v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe kritizovala europoslankyňa Lucia Yar (PS). Upozornila, že vláda jedným dychom odsudzuje útoky na Blízkom východe, nazýva to inváziou a porušovaním medzinárodného práva, no druhým dychom povoľuje prelety americkej armády do Iránu cez slovenské územie. Kaliňák na vyjadrenia europoslankyne reagoval s tým, že sa do toho nevyzná.
"Ona sa prezentuje ako odborníčka, no nevie základy. Má otvorené dvere, môže sa spýtať ministerstva obrany. Nikdy sa nás na nič nespýtala a žiadnu informáciu od nás nechcela," dodal minister a zdôraznil, že SR rešpektuje členstvo v NATO, ktoré je základom slovenskej obrany, no je podľa neho namieste povedať, aká je pravda, a teda to, že útok USA a Izraela na Irán je v rozpore s medzinárodným právom.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák vysvetlil, prečo americké vojenské lietadlá môžu lietať na Blízky východ cez slovenské územie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister v reakcii na medializované tvrdenia a tvrdenia europoslankyne Lucie Yar (PS), že Slovensko tieto lety povolilo, uviedol, že sa situácia zmenila od vstupu Slovenska do NATO.
Zámena pravidiel
"Zmluvy o spolupráci hovoria o tom, kde a akým spôsobom sa jednotlivé lety evidujú. V tejto chvíli platí, že jednotlivé štáty nahlasujú svoje lety a my ich evidujeme. Povolenia sa vydávajú len v prípade, keď majú lietadlá pristáť," priblížil minister, podľa ktorého tu dochádza k zámene pravidiel, ktoré platia pre civilné štátne lety, a teda napríklad pre letky ministerstiev vnútra, ktoré si častokrát vybavujú jednotlivé povolenia.
"Ale v prípade vojenských aliančných letov je to o oznamovacej povinnosti. Iba v prípade pristátia je potrebné povolenie," dodal minister. Kaliňák súčasne podotkol, že vo všetkých prípadoch preletu amerických vojenských lietadiel išlo o dopravné a logistické lietadlá, nie o bojové lietadla, akými sú stíhačky či bombardéry.
Yar sa do toho nevyzná
Prelety amerických lietadiel v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe kritizovala europoslankyňa Lucia Yar (PS). Upozornila, že vláda jedným dychom odsudzuje útoky na Blízkom východe, nazýva to inváziou a porušovaním medzinárodného práva, no druhým dychom povoľuje prelety americkej armády do Iránu cez slovenské územie. Kaliňák na vyjadrenia europoslankyne reagoval s tým, že sa do toho nevyzná.
"Ona sa prezentuje ako odborníčka, no nevie základy. Má otvorené dvere, môže sa spýtať ministerstva obrany. Nikdy sa nás na nič nespýtala a žiadnu informáciu od nás nechcela," dodal minister a zdôraznil, že SR rešpektuje členstvo v NATO, ktoré je základom slovenskej obrany, no je podľa neho namieste povedať, aká je pravda, a teda to, že útok USA a Izraela na Irán je v rozpore s medzinárodným právom.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák vysvetlil, prečo americké vojenské lietadlá môžu lietať na Blízky východ cez slovenské územie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister obrany SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu
Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu
<< predchádzajúci článok
Na policajnom prezídiu má pribudnúť busta Lučanského, exminister Mikulec vyjadril svoje pochybnosti
Na policajnom prezídiu má pribudnúť busta Lučanského, exminister Mikulec vyjadril svoje pochybnosti