Piatok 9.1.2026
Denník - Správy
09. januára 2026
Kaliňáka znepokojuje Trumpova snaha získať Grónsko, USA si podľa neho uvedomuje pravidlá medzinárodného práva
Ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) snaha USA získať Grónsko znepokojuje, nemyslí si však, že príde k vojenskému útoku. Ako ...
9.1.2026 (SITA.sk) - Ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) snaha USA získať Grónsko znepokojuje, nemyslí si však, že príde k vojenskému útoku. Ako uviedol, Spojené štáty americké považuje za partnera v Severoatlantickej aliancii, ktorý si plnohodnotne uvedomuje jednotlivé pravidlá medzinárodného práva.
„Teraz tu máme situáciu, keď nás informujú Spojené štáty, že ich bezpečnostný záujem je používať Grónsko,“ uviedol Kaliňák s tým, že zdesenie vyvoláva zrušenie základných pravidiel a bezpečnostnej infraštruktúry. „Ja vnímam, že Dánsko má svoje zmluvy so Spojenými štátmi, má tam vojenskú americkú základňu, a že sa to bude diať prostredníctvom väčšej vojenskej prítomnosti spojenca u spojenca. Nemyslím si, že to bude urobené nejakou vyloďovacou inváziou Spojených štátov v Grónsku. O tom vážne pochybujem,“ povedal minister obrany.
Súčasne podotkol, že toto je extrémne vážne na to, aby sa žartovalo. Dokáže to totiž podľa neho zničiť všetky transatlantické vzťahy, ktoré fungujú. To, na čo sa treba podľa neho zamerať, bude vývoj nadchádzajúcich spoločných rokovaní medzi Dánskom a USA.
Donald Trump v nedeľu 4. januára opätovne naznačil, že Grónsko, autonómne arktické územie Dánska, by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Trump zopakoval, že je presvedčený, že Grónsko by sa malo stať súčasťou Spojených štátov, aj napriek výzvam dánskej premiérky, aby Washington prestal „ohrozovať“ toto územie. Trump uviedol, že Grónsko je pre USA kľúčové.
„Potrebujeme Grónsko z hľadiska národnej bezpečnosti a Dánsko to nedokáže zabezpečiť,“ vyhlásil Trump. V utorok 6. januára Biely dom informoval, že Trump rokuje o možnostiach prevzatia kontroly nad Grónskom, a to vrátane vojenského zásahu.
Dánsko varovalo, že takýto krok by mohol viesť ku koncu NATO. Vojenský útok na Grónsko by alianciu prakticky paralyzoval, keďže článok 5 zaväzuje členov brániť napadnutý štát. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že „získanie Grónska je otázkou národnej bezpečnosti“ a má odradiť Rusko a Čínu. Zároveň pripustila, že prezident zvažuje „celé spektrum možností“, a využitie armády je „vždy na stole“.
Podľa denníka The Wall Street Journal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio informoval amerických zákonodarcov, že Trumpovým preferovaným riešením je kúpa Grónska od Dánska, pričom súčasné vyhlásenia neznamenajú bezprostrednú inváziu.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňáka znepokojuje Trumpova snaha získať Grónsko, USA si podľa neho uvedomuje pravidlá medzinárodného práva © SITA Všetky práva vyhradené.
