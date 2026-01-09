Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alexej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. januára 2026

Raši stanovil pre rok 2026 iba päť schôdzí parlamentu. Zamestnanci sa potrebujú venovať rodinám, tvrdí Hlas


Tagy: parlamentná schôdza Predseda parlamentu Vyslovenie nedôvery

Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) stanovil pre rok 2026 iba päť riadnych schôdzí ...



Zdieľať
68485f66815ae743778006 676x451 9.1.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) stanovil pre rok 2026 iba päť riadnych schôdzí parlamentu. Termíny začiatkov schôdzí vytýčil na 27. januára, 14. apríla, 26. mája, 15. septembra a 17. novembra.


"Museli sme brať do úvahy prázdniny, aj jarné aj letné, aby sa najmä zamestnanci parlamentu mohli venovať svojim rodinám, lebo keď rokuje parlament, musia byť v parlamente. Takto sa zosumarizujú aj potreby ich rodín," cituje portál Aktuality.sk šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho.

Odsúvanie odvolávania viacerých ministrov


Parlament neprekypoval aktivitou ani v roku 2025. Poslanci sa odporúčali na vianočné sviatky už 12. decembra, i keď mali ešte v programe poslednej schôdze roka viac ako sto neprerokovaných zákonov. Koalícia tiež celý uplynulý rok odsúvala odvolávania viacerých ministrov aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.

Na januárovú schôdzu odsunula šesť návrhov na odvolanie ministrov – šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), šéfa rezortu životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a šéfa rezortu investícií Samuela Migaľa.

Pohŕdanie voličmi aj ústavou


Opozícia kritizuje, že koalícia jej zabraňuje uplatniť si jednu zo svojich najsilnejších ústavných právomocí - požiadať parlament o vyslovenie nedôvery ministrom aj vláde. Líder najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka to označil za pohŕdanie voličmi aj ústavou. Koalícia sa podľa neho bojí, že by jednotliví ministri, ale i celá vláda Roberta Fica mohla padnúť.

Otázne je, či parlament na januárovej schôdzi otvorí odvolávanie členov vlády. Koalícia už koncom uplynulého roka deklarovala, že ako prvé sa chce venovať zmene Rokovacieho poriadku. Tibor Gašpar zo Smeru chce, aby každý poslanecký klub aj nezaradení poslanci mali v rámci rozpravy pridelený limitovaný čas. Upraviť sa má aj sankcia za vykázanie z rokovacej sály, po novom má byť vo výške mesačného platu daného poslanca.


Zdroj: SITA.sk - Raši stanovil pre rok 2026 iba päť schôdzí parlamentu. Zamestnanci sa potrebujú venovať rodinám, tvrdí Hlas © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: parlamentná schôdza Predseda parlamentu Vyslovenie nedôvery
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaliňáka znepokojuje Trumpova snaha získať Grónsko, USA si podľa neho uvedomuje pravidlá medzinárodného práva
<< predchádzajúci článok
Minister Tomáš otvoril dve zariadenia sociálnych služieb, nové centrá majú vzniknúť po celom Slovensku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 