Piatok 9.1.2026
09. januára 2026
Raši stanovil pre rok 2026 iba päť schôdzí parlamentu. Zamestnanci sa potrebujú venovať rodinám, tvrdí Hlas
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) stanovil pre rok 2026 iba päť riadnych schôdzí ...
9.1.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) stanovil pre rok 2026 iba päť riadnych schôdzí parlamentu. Termíny začiatkov schôdzí vytýčil na 27. januára, 14. apríla, 26. mája, 15. septembra a 17. novembra.
"Museli sme brať do úvahy prázdniny, aj jarné aj letné, aby sa najmä zamestnanci parlamentu mohli venovať svojim rodinám, lebo keď rokuje parlament, musia byť v parlamente. Takto sa zosumarizujú aj potreby ich rodín," cituje portál Aktuality.sk šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho.
Parlament neprekypoval aktivitou ani v roku 2025. Poslanci sa odporúčali na vianočné sviatky už 12. decembra, i keď mali ešte v programe poslednej schôdze roka viac ako sto neprerokovaných zákonov. Koalícia tiež celý uplynulý rok odsúvala odvolávania viacerých ministrov aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.
Na januárovú schôdzu odsunula šesť návrhov na odvolanie ministrov – šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), šéfa rezortu životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a šéfa rezortu investícií Samuela Migaľa.
Opozícia kritizuje, že koalícia jej zabraňuje uplatniť si jednu zo svojich najsilnejších ústavných právomocí - požiadať parlament o vyslovenie nedôvery ministrom aj vláde. Líder najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka to označil za pohŕdanie voličmi aj ústavou. Koalícia sa podľa neho bojí, že by jednotliví ministri, ale i celá vláda Roberta Fica mohla padnúť.
Otázne je, či parlament na januárovej schôdzi otvorí odvolávanie členov vlády. Koalícia už koncom uplynulého roka deklarovala, že ako prvé sa chce venovať zmene Rokovacieho poriadku. Tibor Gašpar zo Smeru chce, aby každý poslanecký klub aj nezaradení poslanci mali v rámci rozpravy pridelený limitovaný čas. Upraviť sa má aj sankcia za vykázanie z rokovacej sály, po novom má byť vo výške mesačného platu daného poslanca.
